Китай считает, что Запад пострадает от санкций больше, чем Россия

По мнению китайских аналитиков, консультирующих президента Си Цзиньпина и высшее руководство Поднебесной, Россия выстоит против санкций, введенных против нее в последние дни из-за действий на Украине. А вот Америка и ее союзники сильно пострадают за то, что поддерживают Украину.

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За последние 8 лет, пишет сотрудник Китайского института современных международных исследований Ма Сюэ, Россия в целом сумела приспособиться к жизни под санкциями, которые Запад ввел против нее за возвращение Крыма в 2014 году. Запрет российским банкам пользоваться системой денежных сообщений SWIFT, уверен Ма, нанесет серьезный ущерб и Европе. Однако самые большие негативные последствия будет иметь отключение России от SWIFT для США, которым придется оказывать союзникам экономическую и гуманитарную помощь. Наплыв миллионов беженцев с Украины также может, по мнению китайского аналитика, дестабилизировать политическую обстановку в Старом Свете.

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«Если пустить проблему с беженцами из Украины на самотек, — пишет Ма Сюэ, — это поможет России в борьбе с НАТО. Яростные споры о судьбе беженцев в Европе могут ослабить ее единство в решающие моменты».

Центр, в котором работает Ма, связан с Министерством государственной безопасности КНР и участвует в формировании международной политики Китая. К его мнению прислушивается китайского руководство.

Шансы на успех санкций у Запада могут появиться только в случае нанесения удара по российскому экспорту энергоносителей, считает Ма Сюэ. Однако пойти на это в условиях глобального дефицита энергоносителей, а также роста цен, вызванного невиданной за последние годы инфляцией, США не могут. Та же ситуация с энергоносителями и в Европе, которая тоже несмотря на воинственную риторику не может, по крайней мере, сейчас отказаться от российского газа.

Эти соображения действуют не только в случае прямого отказа от российских нефти, газа и угля, но и при отключении ее от SWIFT. Именно из-за необходимости оплаты российских энергоносителей от SWIFT Россию отключают не полностью, а частично.

К тому же, финансовые санкции без военной поддержки едва ли сработают. Пойти же на военную конфронтацию с Москвой ни Вашингтон, ни тем более Брюссель не могут и не хотят.

Важную роль в судьбе санкций будет играть и то обстоятельство, что сила американских санкций снижается из-за длительности их применения. Россия к ним просто уже привыкла. Интеграция российской экономики в глобальную не так велика, как у многих других стран, а это тоже снижает эффективность санкций. Так же, как и дедолларизированная финансовая инфраструктура, существующая в России с 2015 года. Достаточно сказать, что доля доллара в рекордно высоких валютных резервах сейчас рекордно низкая — всего лишь 16%

Не способствуют усилению эффективности санкций и огромные расходы, которые Соединенным Штатам придется нести в экономической войне с Россией. Им, например, придется оказывать большую экономическую и гуманитарную помощь Европе, если Москва перекроет вентиль на газовой трубе, и Украине.

Все это дает основания России со здоровым оптимизмом смотреть в будущее. Перспективы же коллективного Запада и, в первую очередь, США и их союзников из Центральной и Восточной Европы, выглядят туманно и мрачно. Ма считает, что санкции через какое-то время вернутся к их авторам и организаторам и больно их ударят.