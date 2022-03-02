Концерт группы «КВАТРО» с симфоническим оркестром

В концерте группа представит уникальный репертуар: любимые публикой интерпретации хитов («Скажите девушки подружке вашей», «Синяя вечность», «Ты на свете есть», «Не жалею, не зову, не плачу», «Все, что было», «Caruso» и др.) и оригинальные авторские работы.

Группа «КВАТРО» – это четыре талантливых вокалиста, выпускники академии хорового искусства имени А. В. Свешникова: Антон Боглевский (тенор), Антон Сергеев (тенор), Леонид Овруцкий (баритон) и Данила Карзанов (бас). Квартет исполняет романсы и классику в современной аранжировке, советские шлягеры и мировые хиты на русском и английском языках, а также создает мелодичную авторскую музыку.

Творчество «КВАТРО» знают и любят по всей России: на концерты популярного коллектива приезжают из разных уголков нашей необъятной Родины. В глазах зрителей – неподдельные эмоции: слезы счастья и беззаботные улыбки, которые можно получить только путем погружения в настоящее искусство. «КВАТРО» чувствуют сильнейшую отдачу от слушателей, и это заряжает артистов на покорение новых вершин.

Каждый свой концерт музыканты превращают в теплый вечер единомышленников – настоящий праздник музыки, любви и вдохновения, где на несколько голосов звучат гимны о любви, лирические баллады и зажигательные хиты, где в центре внимания – зритель.

В разные периоды вокалисты «КВАТРО» работали на одной сцене с лучшими симфоническими оркестрами планеты и с выдающимися артистами: Пласидо Доминго, Дмитрием Хворостовским, Алессандро Сафина, Иосифом Кобзоном, выступали на крупнейших российских и мировых площадках, в том числе в лондонском Royal Albert Hall.

За годы творческой деятельности группа запустила более 100 собственных музыкальных проектов и записала множество альбомов, среди которых «Советские шлягеры», «Шедевры русского романса», «Classical», альбом духовной музыки «Тебе поем», «Песни Победы», любимых новогодних песен «Русская зима» и др.

«КВАТРО» – когда музыка в сердце!

Подробнее: https://crocus-hall.ru/

Где: Крокус Сити Холл

Когда: 6 марта 2022 года

Во сколько: 19:00

6+