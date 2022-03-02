Минфин одобрил продажу золота физлицам без уплаты НДС

Минфин РФ подготовил положительное заключение на разработанный депутатами Госдумы законопроект, предполагающий отмену налога на добавленную стоимость (НДС) при покупке золота физическими лицами. Сейчас при покупке золотого слитка в банке необходимо заплатить НДС в размере 20%, при этом, при продаже слитка банку возврат уплаченного НДС не предполагается, что делает операции с золотом невыгодными для граждан, говорится на сайте министерства.

«На фоне нестабильной геополитической ситуации вложения в золото станут идеальной альтернативой скупке долларов. Американская валюта более волатильна, подвержена разного рода рискам. Из-за этого она не может составить достойной конкуренции драгоценным металлам», — заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

В пресс-службе Минфина отметили, что курс золота подвержен краткосрочным колебаниям, но в долгосрочной перспективе вложения показывают свою прибыльность.

Позже стало известно, что правительство в этот же день поддержало законопроект о внесении соответствующих поправок в Налоговый кодекс РФ. Отменить НДС на драгметаллы планируется с 1 марта. Документ уже размещен в электронной базе данных Госдумы.

Ранее «Эксперт» писал, что в день повышения ключевой ставки с 9,5% до 20% Банк России поднял цены на драгметаллы. Учетные цены на золото 1 марта поднялись до 5 725,10 рублей за грамм ( с 5 136,31 рублей по данным на 26 февраля), на серебро — до 72,82 рублей за грамм (с 68 рублей), на платину —до 3 197,49 рублей (с 2 833,88 рублей), на палладий — до 7 492,89 рублей за грамм (с 6 634,78 рублей).

На 2 марта учетные цены на драгоценные металлы немного снизились: золото — до 5 664,73 рублей за грамм, серебро — до 71,82 рублей.