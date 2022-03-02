Минобороны сообщает о взятии Херсона под полный контроль ВС РФ

Российская армия взяла под полный контроль областной центр Херсон на юге Украины, передает ТАСС, ссылаясь на официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

«Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения и городской транспорт работают в повседневном режиме», - добавил Конашенков.

По словам военного, жители города обеспечены водой, продуктами питания, а также товарами первой необходимости. В то же время продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по решению вопросов поддержания функционирования объектов социальной инфраструктуры. Помимо этого, решается вопрос по методам поддержания правопорядка и общественной безопасности.

27 февраля стало известно из сводок Министерства обороны России о блокировании Херсона. Во вторник, 1 марта, мэр города Игорь Колыхаев подтвердил данную информацию, сообщав, что российские военные установили блокпосты на въездах в Херсон. Мэр призвал жителей не выходить на улицу во время комендантского часа и «не провоцировать врага на конфликты».

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Его заявленная цель - защитить жителей Донбасса, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», заявил президент России Владимир Путин.

