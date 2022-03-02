Минобороны: в ходе спецоперации погибли 498 военных РФ, потери Украины — 2 870 человек убитыми

По данным Министерства обороны РФ, в ходе участия в спецоперации на Украине погибли 498 российских военных, еще 1597 получили ранения. Потери Украины за время операции, согласно информации ведомства, составили более 2 870 человек убитыми.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Отмечается, что уничтожены 47 украинских самолетов на земле и еще 13 в воздухе, 484 танка.

На данный момент под контроль российских вооруженных сил взяты, в частности, населенные пункты Попово, Новгоровка, Новомихайловка, Любимовка, Варваровка, Головень, Приазовское, Приморское.

Также сообщается, что группировка войск ДНР сомкнула кольцо блокирования вокруг города Мариуполь. В военном ведомстве отметили, что боевики «Азова» заминировали цеха завода «Азовстали», при этом люди на нем продолжают работать, не зная о том что националисты готовят подрыв завода в случае прорыва обороны города. По словам официального представителя Министерства обороны, готовятся множественные провокации c вовлечением мирных жителей. Он подчеркнул, что все желающие могут покинуть город в восточном направлении. Также мирные жители могут покинуть Киев и Харьков.

Конашенков сообщил, что в Харькове украинские националисты удерживают большую группу индийских студентов, которые хотят выехать в Белгород. «По сути дела, их удерживают в качестве заложников, предлагая покинуть Украину через украинско-польскую границу; предлагают ехать через территорию, где ведутся активные боевые действия», — отметил он, добавив что российские военные предпринимают все меры для безопасной эвакуации граждан Индии и отправки их домой с территории РФ.

По словам Конашенкова, 1 марта в районе населенного пункта Бородянка западнее Киева были уничтожены три так называемых джихад-мобиля, начиненных взрывчаткой большой мощности. Машины направлялись в сторону российских подразделений.

«Российские солдаты и офицеры проявляют мужество, отвагу и героизм в ходе специальной военной операции», — подчеркнул официальный представитель Минобороны РФ.

Между тем, как пишет «Интерфакс», российская делегация ждет украинскую в Брестской области на переговоры в четверг, 3 марта. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. Ранее сообщалось, что продолжение переговоров между Россией и Украиной могут состояться сегодня вечером.