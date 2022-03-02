Мишустин рассказал о мерах по поддержке бизнеса

Премьер-министр Михаил Мишустин озвучил меры по поддержке российского бизнеса в условиях введенных Западом санкций.

Трансляцию заседания правительства вел, в частности, телеканал «Россия 24».

Сообщается, что до конца 2022 года будет введен мораторий на проверки ИП и малого бизнеса. На «зарплатную» программу поддержки «ФОТ 3.0» дополнительно направят 6,2 млрд руб. Программу компенсации малым и средним предприятиям расходов по использованию российской системы быстрых платежей продлят на шесть месяцев.

Говоря о мерах поддержки IT-сферы, глава кабмина отметил, что на разработчиков мобильных приложений и организации, занимающиеся реализацией, установкой и тестированием отечественных решений, распространят налоговые преференции. Все IT-компании освободят от уплаты налога на прибыль и от проверок на три года. Им предоставят льготные кредиты на выгодных условиях, по ставке не более 3%. Сотрудники таких компаний смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от призыва в армию на время работы в российских компаниях, отметил Мишустин. Кроме того, по словам премьера, кабмин решил расширить программу предоставления грантов на создание отечественных решений.

Предприятиям, которые поставляют лекарства и медицинские изделия в рамках контрактной системы, будет предоставлен особый режим работы. В случае, если они пострадают от санкций, условия их договоров могут быть изменены.

Глава кабмина сообщил, что на льготные кредиты для предприятий агропромышленного комплекса правительство направит дополнительные средства, будут просубсидированы свыше 8 тыс. выданных ранее аграриям кредитов. На эти цели выделят 5 млрд руб.

Также Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ поддержало отмену налога на добавленную стоимость (НДС) на инвестиционное золото для граждан с 1 марта. Соответствующий законопроект Госдума должна рассмотреть 4 марта, сообщил он.

Ранее «Эксперт» писал о том, что Минфин подготовил положительное заключение на разработанный депутатами Госдумы законопроект, предполагающий НДС при покупке золота физическими лицами. Сейчас при покупке золотого слитка в банке необходимо заплатить НДС в размере 20%, при этом при продаже слитка банку возврат уплаченного НДС не предполагается, что делает операции с золотом невыгодными для граждан.