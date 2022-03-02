Эльвира Набиуллина обратилась к сотрудникам ЦБ

Российская экономика столкнулась с «экстремальной и совершенно нестандартной ситуацией», выйти из которой позволит только слаженная работа и взаимовыручка, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в видеообращении к сотрудникам ЦБ. Видео опубликовал Telegram-канал Frank Media, его подлинность подтвердил источник портала в ЦБ.

«Конечно, мы все хотели бы, чтобы такого не произошло. Но мы все делали для того, чтобы наши финансовые системы и мы, как Центральный банк, могли справиться с этими шоками экономической и политической природы. И сейчас мы точно справимся», — сказала Набиуллина.

Она добавила, что в сложившейся ситуации всем приходится работать больше обычного и это изматывает не только физически, но и психологически. Все устают, становятся нервными и раздражительными. Набиуллина напомнила, что сейчас от работы ЦБ зависит многое, поэтому его коллектив должен быть сплоченным: сотрудники должны «отставить любые разногласия и помогать коллегам».

«Давайте не будем вступать в политические споры на работе, дома, в соцсетях. Они только выжигают силы, которые нам нужны, чтобы делать свое дело. Я считаю своей личной целью сделать так, чтобы люди и компании прошли этот период с как можно меньшими потерями», — добавила Набиуллина.

Также глава ЦБ поблагодарила всех сотрудников за работу, заверив, что гордится ими.

Ранее «Эксперт» писал, что глава Сбербанка Герман Греф призвал сотрудников группы поддерживать «непрерывность бизнеса в интересах всех жителей России» и «сохранять хладнокровие». Он также заявил о готовности к любому развитию ситуации для защиты средств, активов и интересов клиентов.

