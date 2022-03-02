Цена на нефть марки Brent превысила $110 за баррель

Согласно данным торгов, мировые цены на нефть впервые с июля 2014 года превысили отметку в $110 за баррель.

Так, к 7:55 по московскому времени майские фьючерсы на нефть марки Brent росли на 4,89%, до $110,1 за баррель, апрельские фьючерсы на нефть марки WTI - на 4,97%, до $108,55. Ночью цена на Brent пробила уровень в $111 впервые с 4 июля 2014 года, WTI поднялась до $109,3.

На ситуацию влияют в первую очередь возросшие опасения по поводу перебоев с поставками из-за санкций и вывода энергетических компаний из России - об этом уже объявили BP, Shell, Equinor, OMV и Exxon Mobil.

В то же время решение стран Международного энергетического агентства выбросить на рынок дополнительные 60 млн баррелей из стратегического резерва не оказывает сильного давления на котировки.

«Риски сбоев при таком значительном объеме поставок означают, что даже такая значительная доля высвобожденных запасов может не оказать сдерживающего эффекта», - цитирует газета The Wall Street Journal мнение Дэниела Хайнса, старшего стратега по сырьевым товарам в ANZ в Сиднее.

Кроме того, по данным Американского института нефти, коммерческие запасы в США за неделю сократились на 6,1 миллиона баррелей. Министерство энергетики опубликует официальную статистику сегодня вечером.

