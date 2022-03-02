Nestle намерена продолжить работу в России

Компания Nestle продолжит работу в России, несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию и многочисленные санкции западных стран.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Наши фабрики и офисы в России продолжают свою работу. Наша цель — обеспечивать потребителей качественными продуктами питания и напитками во всех регионах нашего присутствия. Мы продолжаем представлять на рынке широкий ассортимент продуктов питания», — подчеркивается в пресс-релизе.

Nestle — крупнейший в мире производитель продуктов питания и напитков. Компания работает в 186 странах и выпускает продукты под более чем 2 тыс. брендами, среди которых Nescafе, Nespresso, «Россия — щедрая душа», Bon Pari и «Быстров».

Ранее о продолжении работы в России сообщила французская компания Danone. «Останавливать нашу деятельность в России и уходить с рынка мы не планируем. На данный момент ключевые системы, инфраструктура и логистика компании в России работают в штатном режиме», — заявили в Danone, которая выпускает продукцию под такими брендами, как, в частности, «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Растишка», «Тёма», «Даниссимо», Danone, «Биобаланс», «Актуаль» и «Смешарики». В компании подчеркнули, что главными приоритетами сейчас являются безопасность сотрудников и поддержание бесперебойной работы бизнеса.

Между тем стало известно, что шведская сеть H&M приостановила продажи своих товаров в России. Такое решение компания объяснила ситуацией вокруг Украины, пишет «Комменсантъ». Российский сайт компании в данный момент (23:10 мск) не работает. «В настоящее время мы обновляем наш интернет-магазин, но совсем скоро он возобновит свою работу!» — говорится в сообщении H&M на главной странице.