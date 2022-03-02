Nokia из-за санкций остановит поставки в Россию

Финская компания Nokia объявила о прекращении поставок в РФ в соответствии с антироссийскими санкциями, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

«В настоящее время мы фокусируемся на том, чтобы выполнить все касающиеся России санкции, и мы прекратили поставки в РФ», - цитирует ТАСС заявление компании, опубликованное финской газетой Helsingin Sanomat.

Компания, помимо телефонов, смартфонов и планшетов, производит телекоммуникационное оборудование для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. В России она сотрудничала с МТС, «Вымпелкомом» (бренд «Билайн»), «Мегафоном» и Tele2.

«Это сложная ситуация, которая быстро развивается, и мы продолжаем ее оценивать», — заявили также в компании.