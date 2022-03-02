Объекты незавершенного строительства разрешат использовать в ГЧП проектах

Правительство РФ на заседании в среду, 2 марта, поддержало разработанный Минэкономразвития законопроект, которым предлагается распространить возможность заключения концессионных соглашений, ГЧП (государственно-частного партнерства) и МЧП (муниципально-частного партнерства) на объекты незавершенного строительства, сообщает пресс-служба министерства. Отмечается, что эта мера поможет решить проблему с «недостроями» и расширит перечень потенциальных объектов соглашений.

«Мы продолжим совершенствовать условия для реализации инвестиционных проектов на территории нашей страны. Внесем ряд изменений в законодательство, которые улучшат работу механизма ГЧП», — сказал председатель правительства Михаил Мишустин, напомнив, что о необходимости активнее использовать эту форму сотрудничества говорил президент РФ, а возможные изменения существующей практики неоднократно обсуждались с представителями делового и экспертного сообщества.

В законопроекте Минэкономразвития также предложило ввести возможность компенсации частному инвестору — инициатору проекта затрат на подготовку предложения о заключении концессионного соглашения, в случае, если по итогам его рассмотрения был объявлен конкурс и инициатор не стал победителем. Возмещать затраты планируется за счет победителя. При этом максимальный размер компенсации будет установлен правительством России.

По мнению главы ведомства Максима Решетникова, механизм компенсации вместе с другими мерами, которые предложило Минэкономразвития, будет стимулировать частную инициативу в проектах ГЧП. «Законопроект является итогом нашей работы с бизнесом, органами власти, экспертами, которые неоднократно подтверждали необходимость его принятия. В первую очередь вводим возможность компенсации частному инвестору своих затрат на подготовку предложения о заключении концессионного соглашения, в случае, если был объявлен конкурс и инициатор не стал победителем. Это будет стимулировать «частную инициативу» в проектах ГЧП. Во-вторых, вводимая законопроектом процедура конкурса в электронной форме, наряду со стандартной процедурой, позволит повысить прозрачность конкурсных процедур, исключить территориальные ограничения при проведении конкурсов, снизить административную нагрузку на органы власти и сократить сроки проведения конкурсных процедур», — цитирует Решетникова пресс-служба Минэкономразвития.

По его словам, в ведомство постоянно поступают обращения от органов власти и участников рынка ГЧП, связанных с разъяснением законодательства. Поэтому в законопроект включены также положения, четко определяющие формы финансового участия публичной стороны в проекте (капитальный грант, плата концедента, минимальный гарантированный доход), подробно раскрывающие порядок прохождения конкурсных процедур и «частной инициативы».

Также законопроект предусматривает возможность включения в условия концессионного соглашения «особых обстоятельств», наступление которых может привести к нарушению обязательств концессионера по концессионному соглашению (например, повышение ключевой ставки, неисполнение публичной стороной своих обязательств и т.д.) или возникновению у концессионера дополнительных расходов.

В случае принятия поправок, в концессионном соглашении можно будет прописать перечень таких обстоятельств и последствия их наступления,

к которым в том числе может относиться обязательство публичной стороны возместить дополнительные расходы или компенсировать недополученные доходы частного инвестора.

Уточненные определения, сказал Максим Решетников, позволят исключить неопределенность их правоприменения на практике и, как следствие, снизить количество судебных разбирательств.

Среди других новшеств законопроекта — изменения в действующий закон о недрах. Минэкономразвития предложило распространить право пользования общераспространенными полезными ископаемыми (песком, например) при строительстве автодорог не только исполнителям госконтрактов, но и концессионерам в рамках концессионных соглашений. Они смогут воспользоваться соответствующим участком недр без проведения конкурса или аукциона. По мнению Максима Решетникова, это, в свою очередь, позволит снизить риски необоснованного завышения стоимости общераспространенных полезных ископаемых при строительстве объектов автодорожной инфраструктуры в рамках концессий.

В Минэкономразвития рассчитывают, что принятие законопроекта повысит защиту интересов инвесторов и стимулирует запуск новых инфраструктурных проектов.