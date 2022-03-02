Правительство выводит из-под санкционного удара малый бизнес и информационные технологии

Кроме того, для повышения эффективности вводимый пакет имеет смысл расширить. Предложения уже поступают от экспертного и делового сообществ.

Как заявил глава Правительства Российской Федерации, возглавивший оперативный штаб по противодействию санкциям, с 10 марта до 31 декабря 2022 года не будут проводиться проверки индивидуальных предпринимателей и субъектов малого бизнеса. Одновременно на сохранение программ льготного кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП), помимо ранее выделенных средств, будет направлено еще 6 млрд рублей.

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На кредитование аграрного сектора экономики будет выделено 5 млрд рублей. Кроме того, правительство анонсировало запуск четвертого по счету этапа амнистии капитала и продлило сроки уплаты налогов на федеральном и региональном уровнях. Технические подробности данных действий должны быть озвучены в ближайшее время.

Еще одно важное решение направленно на защиту сбережений граждан — при приобретении золотого слитка в банке не нужно будет уплачивать двадцатипроцентный налог на добавленную стоимость, как это сейчас предусмотрено по закону. Такие вложения могут стать хорошей альтернативой покупке валюты.

Кроме того, большое значение в кабинете министров предают вопросу сохранения рабочих мест. По словам Михаила Мишустина, в конце прошлого года уже заработала обновлённая программа «ФОТ 3.0», которая должна помогать бизнесу избегать сокращений и выполнять обязательства по заработной плате, арендным и коммунальным платежам. Эта мера уже позволила предпринимателям получать займы по низкой ставке. По итогам прошлого года было выдано более 42 тысяч кредитов на сумму около 150 млрд рублей.

Нужен мораторий на банкротства

План действий правительства, безусловно, выглядит вполне продуманным и охватывает ряд весьма чувствительных с экономической точки зрения позиций. Главное, чтобы не получилось, как в известной русской поговорке: «гладко было на бумаге, да забыли про овраги».

«Подобные меры вводятся уже не в первый раз. Мы такую конструкцию видели и в пандемический период, видим и сейчас, во время санкционного кризиса. Проблема не в озвучивании, а в реализации этих мер. У нас зачастую бывает, что первые лица выходят с прекрасными инициативами, а когда это спускается в регионы и на самый нижний уровень, то преломляется в совершенно другую картину. То, что озвучил Мишустин — это правильно, это логично, это в тренде. Нужно снимать административную нагрузку и помогать бизнесу. Но как это будет исполняться — вот в чем основной вопрос? Тут главное контроль за исполнением поручения», — прокомментировал «Эксперту» правительственные меры директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Говоря о дополнительных мерах поддержки бизнеса, которые можно было бы в перспективе ожидать от руководства страны в период санкций, эксперт акцентировал внимание на проблемах, касающихся потенциального каскада банкротств.

«Нельзя исключить интенсификацию банкротств компаний, учитывая двойной удар — и пандемический, и санкционный. Предприятия попадают в очень тяжелую финансовую ситуацию. Особенно — малый бизнес и ИП. Всем помочь практически невозможно. Значит здесь надо ввести мораторий на банкротства. Временно дать возможность существовать предприятиям даже с просрочкой платежей, нулевым балансом», — заметил эксперт.

Свои предложения готовят и в «Деловой России». Там заявили, что перед членами бизнес-сообщества стоит задача собрать предложения по основным блокам системных проблем, а также зафиксировать и проработать возможные решения локальных. По словам руководителя исполкома общественной организации Нонны Каграманянсе, предложения будут обобщены и скоро переданы на рассмотрение в правительство.

IT прировняли к штыку

Кабмином в последние годы особое внимание уделяется IT-сектору. Это происходит в связи с его стратегической важностью для развития экономики. Во вторник Михаил Мишустин сообщил, что Президентом Владимиром Путиным уже подписан указ, согласно которому налоговые преференции будут распространяться на создателей приложений для мобильных устройств и станут доступны и организациям, занимающимся реализацией, установкой, тестированием и сопровождением отечественных решений в области информационных технологий.

«На три года все IT-компании будут освобождены от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами. Они смогут на выгодных условиях взять кредиты на продолжение работы и новые проекты — по ставке, не превышающей 3%. Также Правительство предоставит сотрудникам таких компаний возможность оформить льготную ипотеку. А специалисты до достижения ими возраста 27 лет получат отсрочку от призыва на военную службу на время их работы в российских IT-компаниях. Расширим и программу предоставления грантов на создание отечественных решений. Всё это станет хорошим импульсом для нашего IT-сектора, поможет ему и дальше развиваться», — подчеркнул глава правительства.

Премьер дал поручение Минцифры оперативно подготовить все необходимые документы, чтобы IT-компании как можно скорее смогли воспользоваться новыми мерами поддержки.

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Стоит отметить, что айтишники с настоящего момента, действительно, попали под особую опеку государства. Исходя из анонсированного уровня льгот, их значимость для страны оценивается не ниже, чем значимость, например, военных. Впрочем, учитывая, например, текущую интенсивность политически мотивированных кибератак на сайты российского правительства, госстуркутр и СМИ (под удар накануне попал и «Эксперт»), такой подход кажется вполне актуальным.

«Сегодня с IT напрямую или косвенно связано более половины экономики, критической инфраструктуры, госуправления, общественной и социальной сфер, даже военной отрасли. И все это “цифровое богатство” создают и поддерживают чуть более 2 млн ИТ-специалистов — менее 3% трудоспособного населения. Их потеря для страны стала бы невосполнимой», — заявил, комментируя «Эксперту» сегодняшнее решение правительства, директор Российской Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.

По его словам, события последних дней помогли отрасли и государству сделать рывок к взаимной помощи и поддержке. «Возможно, часть мер появилась бы и в спокойном режиме, но на это ушли бы годы. Сейчас же ситуация такова, что медлить нельзя», — констатировал глава РАЭК.

