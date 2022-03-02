В Госдуму внесены поправки в УК об ответственности за фейки о российских военных силах

В нижнюю палату российского парламента внесено предложение о поправках в Уголовный кодекс, устанавливающих наказание за ложную информацию о деятельности Вооруженных сил РФ.

«Сегодня были подписаны поправки и внесены в комитет по законодательству для того, чтобы они были рассмотрены на сессии Госдумы», — цитирует Пискарева «Интерфакс». По словам парламентария, речь идет о поправках в уже существующий законопроект, который рассмотрен в первом чтении, и они могут быть приняты оперативно.

Депутат пояснил, что УК предлагается пополнить новой статьей 207.3, которая будет предусматривать уголовную ответственность «за заведомо ложное распространение информации о деятельности наших Вооруженных сил в период исполнения обязанностей по защите граждан и государства».

Уточняется, что максимальное наказание по первой части проектируемой статьи предполагало бы до трех лет лишения свободы.

В случае, если для распространения ложной информации использовался интернет, срок лишения свободы, по замыслу авторов инициативы, составит от пяти до 10 лет. Распространение фейка, которое повлекло за собой общественно-опасные последствия, предлагается наказывать сроком лишения свободы до 15 лет.

Необходимость в поправках обусловлена большим количеством появившихся в последние дни фейков, дискредитирующих российскую армию и проводимую Россией спецоперацию на Украине, подчеркнул Василий Пискарев.

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