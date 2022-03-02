Песков: российская делегация готова продолжить переговоры с Украиной 2 марта

Российская делегация готова продолжить переговоры с Украиной и надеется на то, что делегация Киева приедет на переговоры.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.

Представитель Кремля сообщил, что «ближе к вечеру» 2 марта российская делегация будет ждать украинских переговорщиков и будет «готова продолжить разговор». По его словам, относительно нового раунда переговоров между Россией и Украиной в СМИ «есть определенный элемент противоречивой информации».

Место проведения встречи Дмитрий Песков не назвал, выразив надежду на то, что украинская сторона приедет на переговоры. Он уточнил, что помощник президента Владимир Мединский останется в составе российской делегации.

Напомним, первый раунд переговоров состоялся 28 февраля на украинско-белорусской границе, в Гомельской области. В делегацию РФ, помимо возглавившего ее Мединского, вошли замминистра обороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, посол России в Белоруссии и представитель Москвы в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов. Украину на переговорах представляли министр обороны Алексей Резников, председатель партии «Слуга народа» Давид Арахамия, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, замглавы МИДа Николай Точицкий, а также первый замглавы делегации Киева в трехсторонней контактной группе Андрей Костин и народный депутат Рустем Умеров.

После встречи Мединский отметил, что на переговорах «найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции». Подоляк указал на то, что «стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения».

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Как заявил президент России Владимир Путин, ее цель — защитить жителей Донбасса, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».