Рубль бьётся за «сотню»

В первую минуту торгов пара доллар-рубль уходила в район отметки 94, но очень скоро спрос на валюту начал нарастать из-за продолжающегося нагнетания политической истерии вокруг России.

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Пока все попытки сформировать «бычий» тренд по рублю оканчиваются безрезультатно.

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Сегодня Банк России разрешил торги некоторыми фьючерсами на Московской бирже. И вот тут начали происходить чудеса. Фьючерсный контракт на пару доллар-рубль с исполнением 17 марта торгуется примерно на 3 рубля ниже, чем пара с расчетами «завтра». То есть, там доллар дешевеет. И это в то время, когда обычно фьючерс стоит дороже «живого» доллара, поскольку в контракт закладывается стоимость денег на рынке. Нынешняя же ситуация может являться свидетельством того, что игроки как минимум не ждут дальнейшей девальвации рубля.

Торги на рынке фьючерсов проходят очень вяло, спрэды на покупку и продажу огромные. Спекулянты, которые очень любят такой рынок, сейчас напуганы, а многие из них просто потеряли значительную часть капитала.

В районе полудня на Московской бирже за доллар с поставкой «завтра» давали 106-107 рублей.

Аналитики дают противоречивые краткосрочные прогнозы относительно дальнейшей динамики российской валюты. Главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников считает, например, что сегодня пара доллар-рубль продолжит пытаться удержать диапазон 90-100 руб., а характер торгов будут определять действия экспортеров. Он отмечает также, что ввиду вводимых санкций, долларовое предложение может начать снижаться.

С Жильниковым не согласен старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос.

«Мы ожидаем открытия валютных торгов в России с повышением курса доллара США в пределах 3,5–9%, в диапазоне 105–110 руб. Позднее курс североамериканской валюты способен временно стабилизироваться в указанном районе», — говорит он.

Фундаментальные факторы, главным из которых является обязательная продажа 80% валютной выручки, говорят в пользу укрепления рубля. А риски кроются в опасениях того, что экспортеры просто не смогут физически завести валюту на российские счета.

Мировой товарный рынок лихорадит. Цены на нефть взлетели до $110 за баррель, а газ в Европе подорожал примерно до 1500 долларов за 1 тыс. куб. м. Трейдеры опасаются перебоев поставок углеводородов из России, и для этого есть все причины.

«Северсталь» заявила, что прекратила поставки стальной продукции в страны ЕС из-за санкций в отношении мажоритарного акционера компании Алексея Мордашова. Компания поставляла в Европу около 2,5 млн тонн продукции в год, зарабатывая на европейском рынке треть выручки.

Но высокие цены на основные товары российского экспорта сейчас не оказывают поддержку рублю. Пока остается непонятным, какая часть экспортной выручки реально поступает в страну. Кроме того, риски ужесточения санкций высоки, и в таких условиях крупный капитал может увеличивать долю валютных резервов.

Есть риски и того, что Китай не станет покупателем всего высвобождающегося российского сырья. Некоторые китайские банки из-за санкций в отношении российских финансовых организаций отказываются открывать долларовые аккредитивы для приобретения российской нефти и угля.

Пока непонятно, чем завершится эта ситуация.