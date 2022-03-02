Санкции помогли снизить цены на бензин в России

После введения очередного пакета жестких санкций биржевые цены на виды российского топлива стали снижаться. Накануне стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95 упала более чем на 4% после падения примерно на 6% днем ранее.

2 марта цена бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России понизилась еще на 4,31% до 44,8 тысяч рублей за тонну, а Аи-95 — на 3,56% до 47,3 тысяч рублей.

Статья по теме: Взлет цен на нефть запускает катастрофический для мировой экономики сценарий

Заметно снизились в цене межсезонное дизельное топливо — до 53,6 тысяч рублей (сокращение на 2,35%) и зимнее дизельное топливо — 52,5 тысяч рублей (сокращение на 3,67%). Стоимость летнего топлива в среду не изменилась.

Изменения стоимости бензина начали отмечать и в некоторых регионах России. Так, в Салехарде заметили, что цена на топливо на заправках «Роснефти» снизилась на полтора рубля. Отметили падение стоимости и во Владивостоке — на разных АЗС падение составляло от 60 копеек до 4,5 рублей.

Реальное влияние на российский рынок, как заявил «Эксперту» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, оказывают даже не цены на нефть, которые из-за общего кризиса становятся в мире запредельными, а, скорее, котировки на моторное топливо, наблюдающиеся на западных площадках.

«Последние три года цены на моторное топливо у нас сильно завесили от внешних котировок. То есть от того, сколько бензин в рублях стоит на внешних площадках. Но в виду автоматического санкционного отключения компаний от западных бирж, нефтепродукты стали ориентироваться на внутренние показатели. При этом, когда падают биржевые котировки, снижаются оптовые цены, позволяя сокращать цены и в розницу», — сообщил Александр Фролов.

Кроме того, снижение стоимости бензина связано с логичным падением спроса в России, в том числе из-за смены сезона. Так, например, цена на зимнее дизельное топливо росла с конца ноября 2021 года по середину января этого года. Сейчас с ранним приходом теплой погоды потребности в зимнем дизеле снизились. Также, добавил Фролов, чрезвычайно высокий подъем цен был вызван неоптимизированными налоговыми режимами.

«Что касается, такой продукции как пропан и бутан, которая у нас является распространенным видом моторного топлива, то тут снижение цен происходит на фоне ограничений экспорта, возникших невольно. И, соответственно, производство на рынке расширилось. Это без учета того факта, что причины, которые привели к удорожанию данного продукта, были устранены еще во второй половине 2021 года», — подчеркнул эксперт.

Таким образом, как полагает Александр Фролов, текущее снижение цен на топливо в РФ нельзя назвать исключительно последствием санкций. Однако они, а также реакция бизнеса, сыграли свою, как не странно, но положительную роль для потребителя.

«То есть мы видим, что в ряде случаев сыграло снижение спроса, где-то сезонный фактор, есть фактор легкой истерики, фактор оптимизации правил торгов. И за счет этого всего вместе и снизились цены на все основные продукты за исключением реактивного моторного топлива», — заметил эксперт.

На данный момент, считают эксперты, однозначного ответа на то, как повлияет ограничительная политика стран Европы и США на рынок топлива России в будущем, нет. Кроме того, кардинальные изменения в налогообложении, которые могли бы повлиять на стоимость бензина, сейчас вряд ли возможны.

«Последние годы бензин дорожал сразу из-за двух факторов: из-за роста налоговой составляющей и возрастающего влияния западных площадок на площадки внутрироссийские. Влияние росло в силу снижения экспортной пошлины, хотя показатели компенсировали. Сама налоговая составляющая составляет до 70% в цене. Я уже вижу какие-то предложения, что надо снизить цены на энергоресурсы, чтобы поддержать экономику. Но бензин является продуктом с косвенным налоговым обложением. Покупая литр бензина, вы спонсируете ремонт дорог, например. Поэтому сокращение налога — это вряд ли выполнимо», — считает Александр Фролов.

Прибыль компаний сохранится

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович полагает, что дальнейшее снижение цен на бензин будет иметь временный и, скорее, локальный характер.

Статья по теме: ММА: присадка, поддерживающая топливный рынок

«В условиях кризиса, который есть, инфляция на все виды товаров в России все-таки велика. Но в конкретных регионах цена может быть разная. Например, если у какой-то компании не получится продать нефть из-за того, что трейдеры долго адаптируются к новым режимам работы. Что касается вынужденного снижения добычи, то это может привести к тому, что у компаний не будет получаться зарабатывать, и в какой-то период времени им будет интересен больше внутренний рынок. Тогда снижение цены возможно. Но я бы на это сильно не рассчитывал. Все же я думаю, что мы будем восстанавливать экспорт», — пояснил он «Эксперту».

В тоже время Александр Фролов полагает, что некоторое дальнейшее снижение все же может произойти, если продолжится тесное сотрудничество государства с вертикально-интегрированными компаниями, которые будут косвенным образом сохранять статус регуляторов рынка и контролировать стоимость топлива. При этом сам бизнес может иметь на внутреннем рынке по-прежнему хорошую прибыль.

«Если сейчас биржевые котировки сохранятся на плюс-минус текущих уровнях — это создаст предпосылки для снижения цен в рознице. При текущих биржевых ценах получается, что оптовая цена литра снизилась примерно 34 рубля. Это на 10 рублей меньше, чем полтора месяца назад. Прибавим НДС — 20%. Плюс моржа. Таким образом, компании смогут продавать топливо до 45 рублей без учета доставки, сохраняя хорошую прибыль. Получается, моторное топливо может подешеветь в пределах 1-2 рублей на литр», — заметил эксперт.

При этом, по его мнению, сами санкции никак не затрагивают поставки топлива на внутренние рынки, а Россия мало зависима от импорта соответствующих продуктов. Под угрозой остаются внешние поставки, но даже они, вероятнее всего, не будут остановлены.

«Нашим западным партнерам страшно накладывать санкции на энергетику. Это не безболезненно, в том числе и для розничного рынка. Логистика уже дорожает, а если введут такого рода ограничения, то цена за нее взметнет в небо. Для нас же внутри страны в текущих условиях значимых предпосылок для роста цен на топливо нет. Они могут даже сократиться, если государство предпримет советующие меры. Но, конечно, гарантировать это пока никто не может», — заключил Александр Фролов.