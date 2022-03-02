Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка

Сбербанк решил уйти с европейского рынка из-за трудностей, с которыми столкнулись его «дочки» в связи с большим оттоком денег и «угрозой безопасности сотрудников и филиалов», сообщили в пресс-службе банка.

«В связи с распоряжением ЦБ РФ Сбербанк России не сможет предоставлять ликвидность европейским дочерним банкам», - говорится в сообщении. Уточняется, что это не относится к банку в Швейцарии.

В сообщении говорится, что дочерние компании Сбербанка обладают высоким уровнем капитала и качеством активов, а депозиты клиентов застрахованы в соответствии с законодательством стран, в которых работают банки.

«Активов банка достаточно для осуществления платежей всем клиентам», - говорится в отчете.

В свою очередь, управление по надзору за финансовыми рынками Австрии сообщило, что оно запретило Sberbank Europe AG продолжать свою коммерческую деятельность по указанию Европейского центрального банка. Решение ведомства вступило в силу немедленно. Регулятор назначил внешнего аудитора для банка и запустил схему выплаты гарантий по депозитам.

Ранее власти США обязали все финансовые учреждения страны закрыть корреспондентские счета в Сбербанке в течение 30 дней. Позже такая же мера была введена британским правительством.

