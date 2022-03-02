«Северсталь» прекращает экспорт в Европу

Компания ПАО «Северсталь» Алексея Мордашова полностью прекратила экспорт стальной продукции в страны Евросоюза, пишет «Коммерсантъ».

Источник, близкий к компании, сообщил «Интерфаксу», что отгрузка металла европейским заказчикам – как компаниям, так и трейдерам - полностью прекращена.

Другой собеседник агентства рассказал, что «все транспортные средства, которые находились в пути на момент объявления санкционного списка, были развернуты там, где они находились на момент принятия решения, – как на пограничных постах, так и у ворот склада клиентов».

В компании «Северсталь» отказалась от комментариев, отметив, что компания в настоящее время «изучает различные варианты» для переориентации европейских объемов на другие экспортные направления, включая Азию, Южную Америку и Ближний Восток.

Как правило, поставки в Европу осуществлялись по «коротким» контрактам, «длинных контрактов не так много», пояснил источник, близкий к компании.

Как сообщалось, 28 февраля в черный список ЕС попала группа крупнейших российских бизнесменов, среди которых владелец «Северстали» Алексей Мордашов.

К концу 2021 года около 47% выручки «Северстали»приходилось на продажи на экспортные рынки (более 30% - на европейский рынок).

