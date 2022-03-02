Сменить иглу – «20 идей по развитию России»

Более 54 тысяч новых случаев – такова статистика заражений ВИЧ за 9 месяцев 2021 года. При этом около 28% пришлось на потребителей наркотиков. Инъекционный путь передачи ВИЧ – через шприц – остается одним из основных путей передачи заболевания. Эксперты считают, что эффективный способ борьбы с инъекционным заражением инфекционными заболеваниями – отказ от производства обычных одноразовых шприцев в пользу «умных» саморазрушающихся.

К этому ВОЗ призывала еще в 2015 году. Это позволит не только решить проблему повторного использования игл, но и, например, предупредить случайные травмы медицинского персонала. Автор «20 идей для развития России» Дмитрий Давыдов, предлагает запретить на территории страны продажу одноразовых шприцев без функции саморазрушения.

Повторное использование шприцев также причина заражения гепатитом В и С. По данным ВОЗ, гепатитом B или C в мире инфицировано 325 миллионов, ежегодно умирает порядка 1,1 миллиона человек. Гепатитом болеют примерно в девять раз больше человек, чем ВИЧ. При этом это вторая инфекционная болезнь-убийца в мире: по уровню смертности гепатит обгоняет только туберкулез.

Во многих странах действуют программы по бесплатной раздаче новых шприцев взамен использованных. В эти же пунктах обычно веду просветительскую деятельность: рассказывают где можно сдать тест на ВИЧ и гепатит, где можно получить помощь наркозависимым. Подобные практики встречаются и в России.

Как работают «умные» шприцы

В 1950 год американец Артур Смит запатентовал первые одноразовые шприцы, цилиндр которых изготавливался из стекла. Настоящую революцию произвел его коллега из Новой Зеландии Колин Мердок, которые упростил конструкцию и выпустил первые полностью пластиковые шприцы. Их усовершенствованная и доработанная версия поступила в массовое производство в 1961 году. Тогда это было настоящим прорывов, позволившим снизить риск инфицирования пациентов заболеваниями, передающимися через кровь.

Впрочем, в дальнейшем перед изобретателями и производителями встали новые задачи – как обезопасить медперсонал от случайного контакта с иглой, а также как не допустить повторного использования изделия. Среди вариантов - поршень сразу ломается или блокируется при попытке вытянуть его из цилиндра после инъекции.

Изобретателем первого самоблокирующегося шприца считается англичанин Марк Коска. Его принцип работы примерно следующий: после инъекции, когда поршень доходит до иглодержателя, компоненты блокируются. Если попытаться вытянуть поршень, он потянет иглу за собой в пластиковый цилиндр. В итоге поршень отламывается, а игла остается в цилиндре.

Полностью запретить

По инициативе ВОЗ были разработаны в 2006 году мировые стандарты по изготовлению шприцев с защитой от повторного использования, а в 2012 - с защитой от травм иглой. Страны начали постепенно отказываться от обычных одноразовых шприцев. Так, Евросоюз обязал все страны еще к маю 2013 года внедрить в медицинские учреждения практику использования устройств с встроенными механизмами защиты от травм остро-колющими предметами. А Пакистан с января этого года ввел полный запрет на продажу обычных шприцев на территории страны.

Автор «20 идей для развития России» Дмитрий Давыдов предлагает действовать в России также радикально.

«Чтобы сократить развитие эпидемии, мы предлагаем запретить использование обычных одноразовых шприцев (без функции защиты от травм и от повторного использования) в медицинских учреждениях через 2 года после издания соответствующего закона, и также запретить продажу одноразовых шприцев без функции саморазрушения через 3 года после издания закона», - отмечает он.

Это позволит сократить число заражений инфекциями, передаваемыми через кровь. Снизить уровень уязвимости медперсонала, что окажет положительное влияние на развитие медицины в целом.

Кроме того, автор отмечает, что это позволит подтолкнуть промышленность к созданию новых производств, которые не только дадут новую продукцию, но и инвестиции и рабочие места.

Где брать

Сегодня, как отмечают эксперты, отечественные производства шприцев нового поколения еще только в начале пути. Стоит отметить, что в стране в принципе производится не так много таких изделий любого поколения.

Согласно исследованию Агентства маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group, в 2019 году объем рынка шприцев составил 2,7 млрд штук, при этом доля российских производителе на рынке – всего 2%. В стране уже несколько раз заявлялось о создании первого производства умных шприцев. Так, в 2017 году в особой экономической зоне «ЛОТОС» в Астрахани заложили капсулу в честь начала строительства первого в России производство медицинских шприцев третьего поколения. Ввести в эксплуатацию завод планировалось во втором квартале 2019 года.

Если в стране запретят использовать одноразовые шприцы, то создавать такие заводы, конечно, придется. Кроме того, у производителей появится гарантия сбыта продукции.

В целом, в стране уже функционируют механизмы государственно-частного партнерства, которые позволяют регионам получать необходимые товары, а инвесторам – иметь гарантии, что после возведения предприятий их продукция будет востребована.

Так работает, например, офсетные контракты. Регионом-лидером по заключению таких договоров стала Москва. Практику применяют с 2017 года. Город заключил пять офсетов: три в фармацевтике, один – в пищевой промышленности, один на изготовление медицинского оборудования.

Взамен на строительство или модернизацию завода и инвестиции город обязуется закупать товары в течение определенного времени. Так, например, город в 2019 году заключил офсет на поставку медизделий для стомированных больных. Это позволит столице импортозаместить товары, которые сейчас поступают в основном из-за рубежа, а значит получить гарантии по бесперебойным поставкам.

В нынешней ситуации, когда России жизненно необходимо развивать собственные производства, государству необходимо обратить внимание на проблему с шприцами и стимулировать появление именно безопасных производств.