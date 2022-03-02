США закрыли воздушное пространство для самолетов России

Вашингтон закрывает воздушное пространство страны для всех без исключения российских самолетов, заявил президент США Джо Байден в своем выступлении в Конгрессе во вторник, 1 марта.

"Сегодня я объявляю, что вслед за нашими союзниками, чтобы еще больше изолировать Россию, мы закрываем американское воздушное пространство для всех российских рейсов и усиливаем давление на российскую экономику", - сказал он.

По данным Министерства транспорта США, запрет на использование американского воздушного пространства распространяется на все самолеты, связанные с Россией. Перелеты в США запретили и для чартерных рейсов.

Также 1 марта стало известно, что компания Boeing приостановила техническое обслуживание и поддержкусамолетов российских авиакомпаний

21 февраля Владимир Путин в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Ранним утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.