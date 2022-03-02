ЦБ повысил курсы доллара и евро еще на 11 рублей

Банк России установил на 3 марта официальный курс доллара на уровне 103,2487 рубля, курс евро — на уровне 114,5544 рубля. Это следует из информации, опубликованной на сайте ЦБ.

По сравнению с официальным курсом, определенным на 2 марта, курс доллара поднялся на 11,503 рубля, курс евро — на 11,6432 рубля.

По данным на 13:52 мск, курс доллара в ходе торгов на Московской бирже находился на уровне 107,04 рубля (+5,74%), курс евро рос до 120,06 рубля (+6,52%).

Ранее «Эксперт» писал, что 28 февраля в день повышения ключевой ставки с 9,5% до 20% Банк России поднял курсы доллара и евро сразу на 10 рублей. Курс доллара был установлен на 1 марта на уровне 93,5589 рублей (+10,01 рублей по сравнению с данными на 26 февраля), курс евро — на уровне 104,4772 рублей (+10,88 рублей).

