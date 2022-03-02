ЦБ решил снизить нормативы обязательных резервов банков

Банк России принял решение с 3 марта снизить нормативы обязательных резервов банков.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора, для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций будут установлены резервы в размере 2% — по обязательствам перед юридическими лицами-нерезидентами, обязательствам перед физическими лицами и прочим обязательствам в рублях и иностранной валюте.

Для банков с базовой лицензией также установят резервы в 2% по обязательствам перед юридическими лицами-нерезидентами в рублях, а также обязательствам перед юрлицами-нерезидентами, обязательствам перед физлицами и иным обязательствам в иностранной валюте.

Уточняется, что новые нормативы будут применяться начиная с регулирования размера обязательных резервов за февраль.

«Реализация этой меры приведет к снижению общей суммы обязательных резервов кредитных организаций примерно на 2,7 трлн рублей, из них около 0,7 трлн рублей — снижение обязательных резервов на счетах по их учету и около 2,0 трлн рублей — снижение усредняемых обязательных резервов», — поясняет ЦБ.

При этом коэффициент усреднения обязательных резервов для банков с универсальной лицензией и банков с базовой лицензией устанавливается в размере 0,9, начиная с периода усреднения с 9 марта по 12 апреля.

Отмечается, что для периода усреднения обязательных резервов Центробанк не будет применять штраф к кредитным организациям, допустившим невыполнение усреднения обязательных резервов в случае, если размер невыполнения усреднения обязательных резервов не превышает 20% от установленной величины, подлежащей поддержанию на корреспондентских счетах в обозначенный период.

Ранее «Эксперт» писал о том, что Центробанк разъяснил применение президентского указа о ряде экономических мер, подписанный 28 февраля в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним государств и организаций. Материалы в формате вопросов и ответов также размещены на сайте регулятора. В частности, там поясняется, что запрет на перечисление денежных средств в иностранной валюте на свои счета, открытые в банках, расположенных за пределами РФ, не распространяется на российские кредитные организации.