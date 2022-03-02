Центробанк дал разъяснения по антисанкционному указу президента

Центробанк разъяснил применение президентского указа о ряде экономических мер, подписанный 28 февраля в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним государств и организаций. Материалы в формате вопросов и ответов размещены на сайте регулятора. В частности, там поясняется, что запрет на перечисление денежных средств в иностранной валюте на свои счета, открытые в банках, расположенных за пределами РФ, не распространяется на российские кредитные организации.

«С 1 марта текущего года установлен запрет только на передачу нерезидентам денежных средств в иностранной валюте как по вновь заключаемым договорам займа, так и по действующим на указанную дату договорам займа. Передача денежных средств в иностранной валюте нерезиденту в рамках исполнения действующих договоров займа, заключенных до 1 марта текущего года, подлежит немедленному прекращению», — уточнил регулятор.

Кроме того, резиденты не ограничены в исполнении обязательств перед нерезидентами в рамках договоров займа, предусматривающих предоставление нерезидентом займа резиденту. Указ не устанавливает запрет на осуществление резидентами оплаты коммунальных услуг, обучения, лечения и покупки товаров за рубежом.

«Расчет 80% суммы иностранной валюты, подлежащей обязательной продаже, осуществляется резидентом — участником внешнеторговой деятельности самостоятельно от суммы остатка иностранной валюты, находящейся на счетах (в том числе на транзитных валютных счетах, расчетных счетах, счетах по депозитам) резидента — участника внешнеторговой деятельности по состоянию на 28 февраля 2022 года и поступившей от экспортной деятельности в период с 1 января 2022 года по 28 февраля 2022 года. Для подтверждения того, что такой остаток иностранной валюты является экспортной выручкой, указанный резидент предоставляет уполномоченному банку информацию, обосновывающую остаток экспортной выручки, находящейся на счете (счетах) резидента — участника внешнеэкономической деятельности, подтверждаемую в том числе выписками по счету (счетам)», — говорится в пояснении.

Обязательной продаже части валютной выручки подлежат любые виды (наименования) иностранных валют, в том числе находящиеся на депозитах. Специальных требований, по какому курсу следует продавать часть валютной выручки, не установлено. В настоящее время такая продажа осуществляется по рыночному курсу, подчеркнули в ЦБ. Эта обязанность распространяется также на участников внешнеэкономической деятельности ОЭЗ в Калининградской области.

Ранее «Эксперт» писал, что президент подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». Указ издан в целях защиты национальных интересов РФ в связи с введением ограничительных мер в отношении граждан РФ и российских юридических лиц.