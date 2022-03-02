Цены на газ в Европе пробили отметку в $2000 за тысячу кубометров

Спотовая цена на газ в Европе днем 3 марта продолжает резко расти, прибавив к стоимости по сравнению с уровнем закрытия вторника, 1 марта, 42%.

Цена ближайших (апрельских) фьючерсов на хабе TTF достигла пробила отметку в $2000 за тысячу кубов и торгуется по $2011, в то время как во вторник торги завершились на уровне $1418, согласно данным биржи ICE Futures.

Это новый максимум с начала года. Исторический максимум цены был зафиксирован 21 декабря 2021 года, когда тысяча кубометров газа стоила $2138 и при нынешних темпах роста цен до него осталось совсем немного, считают эксперты. Средняя цена на TTF за февраль была на уровне $935.

Помимо сложной политической ситуации вокруг Украины, на этой неделе в Европе наблюдается небольшое снижение температуры и резкое уменьшение выработки электроэнергии за счет возобновляемых источников - ветрогенерации.