В ОЭЗ «Технополис “Москва”» запустят производство 20 жизненно необходимых лекарств

Производство 20 жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов планируется запустить в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис “Москва”» до конца 2022 года. Речь идёт о производстве препаратов для терапии при ВИЧ-инфекции, онкологических заболеваниях и почечной недостаточности. Также будет налажен выпуск антикоагулянтов, хелаторов и инсулинов, сообщил 2 марта руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы Александр Прохоров.

По его словам, компания-резидент ОЭЗ «Амедарт» получила лицензию на производство лекарственных средств и сертификат ЕАЭС GMP, который подтверждает соответствие высоким стандартам качества производства. «Первые партии препаратов произведут в количестве более 10 тысяч упаковок. После выхода производства на полную мощность к 2024 году предприятие будет готово выпускать до 2 миллионов упаковок в год», - рассказал глава ведомства.

Производство и научно-исследовательский центр компании занимает более 5 тыс. кв. м на площадке ОЭЗ «Печатники». Сейчас там выпускают жидкие и твёрдые лекарственные лекарственные формы. Всего в портфеле резидента - более 60 разработанных препаратов. В «Амедарте» работает более 90 специалистов, из них 8 кандидатов наук с опытом работы в международных лабораториях и публикациями в журнале «Science».

«У большего количества москвичей будет доступ к современной терапии, поскольку цена выпускаемых препаратов будет ниже зарубежных аналогов при полном сохранении их эффективности», сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев. Он напомнил, что статус резидента дает компании налоговые преференции, а это позволяет ей инвестировать в новые разработки.