Валютный рынок попал в аномалию

Торги рублем сегодня проходили очень волатильно. На открытии рынка курс рубля расчетами «завтра» практически мгновенно укрепился со 101,3 до 95 руб. за доллар. На пике же котировки российской валюты достигали исторического минимума в 110 руб. за доллар.

При этом стоит отметить такую нехарактерную особенность: значительную часть дня котировки рубля расчетами «завтра» превышали текущий курс (то есть, те котировки, по которым валюту можно получить практически мгновенно). Это говорит о том, что спрос на валюту был вызван не спекулятивной атакой, а потребностями реальных участников торгов. Возможно, некоторые крупные инвесторы и банки просто создавали валютные резервы или балансировали свои активы.

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Обычно курс рубля расчетами «завтра» превышает текущий курс из-за того, что в «завтрашние» расчеты закладывается рыночная стоимость денег.

В результате сегодняшние торги закрылись по котировкам 106,3 руб. за доллар расчетами «сегодня» и 106,02 руб. за доллар расчетами «завтра». Таким образом, рубль снизился на 6,6 и 4,7 процента соответственно. Обычно такая ситуация — когда дальний контракт стоит дешевле ближнего — говорит о том, что крупные игроки на настроены на дальнейший рост актива.

Из других значимых для валютного рынка событий стоит отметить введенный Евросоюзом запрет на ввоз купюр евро в Россию. Это сообщение привело к взлету котировок биткоина к доллару с 43800 до 45300. Впрочем, цена основной криптомонеты довольно быстро откатилась в район чуть выше 44 тыс. долларов.

Кстати, многие эксперты считают, что взлет стоимости биткоина с 28 февраля по сегодняшний момент на 18% во многом был вызван спросом из России. Некоторые инвесторы выбрали биткоин в качестве защитного актива от обесценивания рубля. Кроме того, криптовалютные транзакции невозможно ограничить регулятивными нормами государств, и не исключено, что в нынешней ситуации спрос на криптовалюту будет продолжать расти.

Продолжились распродажи депозитарных расписок на российские акции в Лондоне (в Германии и США торги этими инструментами приостановлены). Котировки рублевых активов упали до немыслимо низких величин, хотя пока западные регуляторы не говорят о делистинге этих бумаг.

«Нерезиденты активно избавляются от российских бумаг третий день подряд. Цены упали настолько, что окончательно потеряли связь с реальной стоимостью бизнеса российских эмитентов. Депозитарные расписки Сбербанка торгуются по цене, эквивалентной 20 коп за акцию. Банк, заработавший в 2021 г более 1 трлн руб., по котировкам оценивается в 4,8 млрд руб. Аналогичные диспропорции можно наблюдать и по другим бумагам — в том числе Газпрома, который оценивается в 100 млрд при ожидаемой прибыли за 2021 г. около 2 трлн руб.», - комментируют ситуацию аналитики БКС.

Не исключено, что если торги АДР на российские акции не будут закрыты, то в ближайшее время их начнут подбирать спекулянты, ориентирующиеся на инвестиции в «мусорные» активы. Суть этой стратегии заключается в том, что инвестор покупает в портфель сильно упавшие активы в расчете на кратный рост стоимости их цены. Большинство таких покупок не оправдывают ожидания, но прибыль по успешным сделкам перекрывает убыток по остальным.