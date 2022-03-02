Виды материалов для наращивания ресниц

Однако, как показывает практика, далеко не каждую представительницу прекрасного пола природа наградила такими ресницами уже с рождения. То есть, большинству девушек нужно наращивать свои ресницы.

Делается это с применением различных средств. Последних на сегодняшний день имеется большое количество. При этом выбор усложняется дополнительно еще и тем, что каждый профессиональный инструмент для наращивания подразделяется на различные категории.

К примеру, с точки зрения моноволокна имеются следующие группы товаров:

Полированный акрил.

Полиэфирное РВТ-волокно.

Полиэлистровые материалы.

Первый тип сегодня практически не используется за счет большого количество негативных моментов, к примеру, за счет того, что он не изгибается и имеет достаточно неестественный блеск. Второй материал, напротив, крайне популярен, главным образом из-за своей эластичности и формировании нужного изгиба. Наконец, третий материал также широко востребован. Его особенностью можно назвать то, что конечный результат очень хорошо показывает себя с точки зрения противодействия различным механическим элементам.

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