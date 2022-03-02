Власти Санкт-Петербурга с 4 марта отменят QR-коды

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал документ о внесении изменений в постановление городского правительства №121, отменяющих требование QR-кодов и результатов ПЦР-теста.

«В связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки и на основании предписания Главного государственного санитарного врача по городу Санкт‑Петербургу губернатор Александр Беглов подписал постановление о внесении изменений в постановление городского правительства № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

С 4 марта отменяются ограничения по предельной наполняемости петербургских ресторанов, бассейнов, аквапарков и фитнес-центров, а также магазинов, ледовых катков, океанариумов, и аттракционов; открываются детские игровые комнаты в ресторанах. Без предъявления QR-кода разрешается регистрировать браки и рождения, посещать кафе и рестораны, музеи и выставки, театры, цирки и кинотеатры, а также «иные объекты, предназначенные для развлечений и досуга.

Кроме того, в Северной столице отменяется требование по переводу на дистанционный режим работы работников в возрасте старше 60 лет, а также рекомендация по соблюдению ими самоизоляции.

«Без согласования с исполнительными органами власти Санкт‑Петербурга смогут проводиться спортивные, физкультурные, культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные, торжественные, досуговые и иные мероприятия численностью до 100 человек», — указывается в сообщении администрации Петербурга.

Поясняется, что при этом максимальное количество посетителей этих мероприятий при численности более 100 человек, проводимых по согласованию с властями, не может превышать 2000 человек. «Уточнение о максимальном количестве посетителей в 2000 человек также вносится в пункты, касающиеся деятельности театров, концертных залов, цирков и кинотеатров. Иное может быть предусмотрено Роспотребнадзором или Управлением Роспотребнадзора по городу Санкт‑Петербургу», — отмечается в пресс-релизе.

Подчеркивается, что «иные ранее установленные ограничения», в том числе масочный режим, связанные с пандемией коронавируса, продлеваются по 30 апреля.

Ранее «Эксперт» писал о том, что директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объявил о создании новой вакцины от коронавируса, содержащую вирусоподобные частицы, которая даст защиту от нескольких вариантов вируса. «Это новая вакцина, разработанная на новой платформе. Вакцина будет поливалентной. Мы будем комбинировать различные антигенные варианты s-белка, в том числе "дельту" и "омикрон"», – сказал Гинцбург. Вакцина будет двухкомпонентной, что необходимо для размножения клеток памяти и повышения специфичности антител. При этом вакцина не содержит живого вируса, пояснил академик.