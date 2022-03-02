Взлет цен на нефть запускает катастрофический для мировой экономики сценарий

Неуверенность игроков в завтрашнем заставляет все активнее запасаться энергетическими ресурсами. Волатильность рынка нефти выросла. В этой ситуации цена сорта Brent преодолела уровень 110 долларов за баррель. И хотя это не исторический рекорд. Судя по происходящему, сегодня на рынке нет ничего невозможного.

1 марта 2022 года майские фьючерсы на Brent подорожали до 110,40 доллара за баррель, что на 5,43% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель повысилась на 5,56 % и составила 108,97 доллара за баррель. Сегодня, 2 марта, сырье остается вблизи достигнутых пиков: майские фьючерсы на Brent к 6:29 подорожали до 110,52 доллара за баррель, а цена апрельских фьючерсов на WTI составила 109,04 доллара.

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Фактически, цены на нефть эталонных марок Brent и WTI, разгоняемые новостями о санкциях в отношении России, почти сравнялись в среду утром, обращает внимание «Интерфакс». Группа американских сенаторов, сообщает издание, подготовила и представила Конгрессу законопроект о введении запрета на импорт Соединенными Штатами российской нефти.

При этом министры Международного энергетического агентства на внеочередной встрече во вторник приняли решение о высвобождении 60 млн баррелей нефти из стратегических резервов, сообщается на сайте МЭА.

«Ситуация на энергетических рынках очень серьезная и в полной мере требует от нас внимательного отношения. Глобальная энергетическая безопасность находится под угрозой, что ставит под угрозу мировую экономику на хрупком этапе восстановления», — приводятся в сообщении слова главы агентства Фатиха Бироля. Отмечается, что решение позволит избежать дефицита на фоне истощения коммерческих запасов и повышенной волатильности цен, а также конфликта на Украине.

Динамика рынка нефти в растущем тренде продолжается, а темпы роста усиливаются, подтвердила «Эксперту» аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Цены на прошедшей неделе вновь обновили максимальные уровни. Стоимость сорта Brent протестировала 111 долларов за баррель, цены на сорт WTI вырастали выше

109 долларов за баррель. Основными факторами, придававшими импульс росту оставались геополитические и санкционные риски, которые уже начали тормозить отгрузки нефти и нефтепродуктов из России, считает эксперт.

На текущий момент сообщается, что российские производители не смогли продать через тендеры около 2 млн баррелей нефти и нефтепродуктов. Считается, что самосанкции, когда контрагенты опасаются иметь дело с российскими поставщиками, могут привести к «подвисанию» до 4 млн баррелей нефти и нефтепродуктов. Ставки фрахта в Чёрном море выросли в пять раз, дисконт на сорт Urals вырос до 11 долларов за баррель.

Запасы нефти в США по данным API на прошлой неделе резко упали (минус 6,1 млн баррелей), отражая дефицит предложения на внутреннем американском рынке. Сегодня выйдут данные по запасам от EIA. Предварительно ожидается рост запасов на 2,7 млн баррелей. Цены на топливо в США резко выросли, ставя под угрозу власть политических управляющих в Белом доме.

Впрочем, отмечает аналитик, президент Байден обещает американцам снизить их расходы, но при этом продолжает сыпать угрозами в адрес РФ. МЭА сообщила о достижении договорённости между основными потребителями о выпуске 60 млн баррелей нефти из резервов для снижения цен. На общем фоне создающегося дефицита рынок может даже не заметить дополнительное предложение.

2 марта состоится очередное заседание стран ОПЕК, по итогам которого не ожидается увеличение добычи выше запланированных 400 тыс. баррелей в сутки.

Переговоры по ядерной программе Ирана нелегко, но продолжаются, выход иранской нефти на рынок в первой половине 2022 года не ожидается. Соответственно, полагает Оксана Лукичева, цены на нефть могут продолжить движение к 120-125 долларам за баррель. Коррекции цен вниз будут кратковременными, растущий тренд набирает силу.

Сегодня цены на нефть на утренних торгах продолжают «военное ралли», прибавляя еще 3,4%, после рекордного роста с мая 2020 года во вторник, 1 марта, на 9,6%. В итоге, как заявил «Эксперту» старший аналитик компании Esperio Антон Быков, нефтяные котировки уже сейчас торгуются на максимальном уровне с июня 2014 года — в районе отметки 111,70 доллара за баррель Brent, делая заявку на казавшийся ранее невозможным рост к 120 долларам за баррель и выше.

Ралли нефтяного рынка происходит в парадигме растущей вероятности перебоев с поставками российских энергоносителей, констатирует эксперт.

Перебои возможны из-за уже введенных против России «ядерных» санкций, а также растущих ожиданий, что Запад может пойти на крайнюю меру, введя эмбарго на экспорт российских нефти и газа. И Канада первая из стран западной коалиции, кто уже пошел на такой шаг. Премьер-министр Джастин Трюдо объявил о полном запрете на импорт российской нефти в страну. Следом, аналогичный законопроект представили и в США.

Действия Канады и инициативы Республиканской партии США, указывает Антон Быков, выглядят противоречиво, учитывая, что администрация Джо Байдена в то же самое время прилагает усилия, для того чтобы снизить цены на нефть. Так, вчера на заседании МЭА, куда входит США и еще 30 стран, было решено высвободить из резервов 60 млн баррелей нефти.

Рынку это абсолютно не помогает, санкции, введенные против российских банков, уже сдерживают торговлю российскими энергоносителями, крупные иностранные компании — Shell, BP, Equnior и другие — массово выходят из российских проектов по добычи нефти и газа, что приведет к снижению добычи в ближайшем будущем, указывает аналитик. Плюс коммерческие запасы нефти и газа в мире сейчас находятся на самом низком уровне с 2014 года, что говорит о катастрофических последствиях в случае масштабных перебоев с импортом российских энергоносителей.

Так что апокалиптические сценарии «нефть по 130» или «нефть по 150» уже не кажутся фантастическими, констатирует Антон Быков. И об этом говорит и техническая картина, если ценам на нефть удастся закрепиться выше 111-112 долларов за баррель Brent, попытки чего мы сейчас и наблюдаем, то следующей целью станет район 120-долларов. Если и здесь остановиться не получится, то рост продолжится к 132 долларам, а выше нефтяные котировки ждет только экспоненциальный рост к 160-170 долларам за баррель.

Ситуация очень опасная, говорит Антон Быков, и остается надеяться, что Запад это понимает и не пойдет на крайний шаг по введению эмбарго на российский сырьевой экспорт. При этом США и партнерам больших надежд на заседание ОПЕК+, которое пройдет на этой неделе, возлагать тоже не стоит. Лидеры России и Саудовской Аравии уже подтвердили приверженность ранее разработанному плану действий по постепенному наращиванию добычи, так что еще 400 тыс. б/с с апреля ничего не изменят.

Смотреть на внутриотраслевую статистику сейчас также особого смысла нет, добавляет эксперт, это слишком малозначительный фактор в текущей ситуации. Поэтому остается следить за военными сводками с Украины, реакцией на них Запада и возможным пробоем уровня сопротивления 111-112 долларов за баррель Brent, который запустит катастрофический сценарий для мировой экономики.