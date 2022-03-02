Евросоюз запретил продавать и поставлять в Россию евро, но есть оговорки

Евросоюз запретил продавать, поставлять, передавать и экспортировать в Россию банкноты евро. Об этом говорится в документе, появившегося на законодательном портале ЕС.

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«Запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, номинированные в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России», — следует из документа, опубликованного в «Официальном журнале ЕС».

Запрет не распространяется на продажу, поставку, передачу или экспорт банкнот евро, если они нужны для личного пользования граждан, направляющихся в РФ, или членов их семей, путешествующих с ними, а также на официальные цели диппредставительствам, консульствам или международным организациям в РФ, обладающим иммунитетом в соответствии с международным правом.

Ранее «Эксперт» писал, что президент подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». В частности, с 1 марта 2022 года вводится запрет на осуществление валютных операций, связанных с предоставлением резидентами в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа. Также резиденты не смогут зачислять на свои банковские счета за пределами РФ иностранную валюту и осуществлять денежные переводы без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.

