Закредитованным россиянам дали шанс списать долги

Общественная организация «Труд» при поддержке Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств запускает информационную платформу, цель которой — расширить доступность рабочих мест для россиян с просроченной задолженностью, которая мешает им трудоустроиться, пишет «Российская газета».

«Программа работает следующим образом. При трудоустройстве потенциальный сотрудник получает в кадровом отделе работодателя через цифровую платформу предложение по прощению части долга и реструктуризации оставшейся его части. Соискателю достаточно подписать соответствующие документы, чтобы программа реструктуризации заработала. При этом возможен сценарий, когда при регулярном внесении платежей коллекторская компания может отозвать исполнительный лист, если долг находится на стадии исполнительного производства», — пояснили в общественной организации.

По словам ее председателя Сергея Пескова, принятые сторонами взаимные обязательства позволят простить кандидату или работнику часть долга и значительно увеличат его шансы занять желаемую должность. Общая сумма списания может достигать 800 млрд рублей. Эти меры поддержки в первую очередь подойдут работникам из сферы торговли, логистической отрасли и иных сфер, где занятость связана с материальной ответственностью.

«С точки зрения социальной поддержки должники могут получить более широкий и доступный выбор рабочих мест. Дело не столько в трудоустройстве, сколько в повышении располагаемого дохода за счет разумных сроков погашения задолженности и низкой нагрузки по финансовым обязательствам. Дополнительно данная инициатива снижает бизнесу себестоимость поиска и найма персонала», — добавил Песков.

По статистике кадровых агентств, каждый третий российский соискатель имеет просроченную задолженность по кредитам. Совместное исследование Финансового университета при правительстве РФ и общественной организации «Труд», проведенное в 2021 году, показало, что более трети кандидатов на открытую вакансию получали отказ из-за просроченных долгов перед банками.

Ранее «Эксперт» писал, что в условиях роста ключевой ставки увеличиваются платежи по кредитам с плавающими ставками. В ипотеке таких кредитов нет, в потребительском кредитовании — минимум, их доля в последние годы выросла только в корпоративном кредитовании. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркнула, что по действующим кредитам, выданным по фиксированным ставкам, банки изменять условия не могут.