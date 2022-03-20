BP и другие компании не спешат покидать Россию

Несмотря на громкое заявление BP о выходе из состава акционеров «Роснефти» и ее совместных предприятий, британский нефтяной гигант, похоже, не собирается быстро сворачивать свою деятельность в России. По данным источников ведущей энергетической информационной компании Energy Intelligence, ВР не инициировала никаких процедур по выходу ни из своей доли в уставном капитале «Роснефти», ни из пакета акций в совместных предприятиях.

«ВР остается акционером "Роснефти" и продолжает взаимодействовать со своими российскими партнерами в рамках действующего акционерного соглашения», — отметил источник.

При этом, в письменном ответе на запрос ВР повторила свой пресс-релиз от 27 февраля, заявив, что компания выйдет из состава акционеров «Роснефти» и что «два директора, назначенных ВР в совет директоров "Роснефти", уходят в отставку с немедленным вступлением в силу с 27 февраля». Однако нынешний и бывший исполнительные директора ВР, Бернард Луни и Боб Дадли, по-прежнему числятся директорами «Роснефти» на сайте компании.

Осведомленные источники в РФ сообщили Energy Intelligence, что они не удивятся, если BP предложит кандидатов, возможно, с российским гражданством, для избрания в совет директоров «Роснефти» на ежегодном собрании акционеров в июне. Список новых кандидатов должен быть утвержден к маю.

Energy Intelligence указывает, что помимо доли в «Роснефти», ВР имеет доли в трех совместных с «Роснефтью» предприятиях: 20% — в «Таас-Юрях Нефтегаздобыча», 49% — в «Харампурнефтегаз» и 49% — в «Ермак Нефтегаз», и продолжает сотрудничать в рамках некоторых совместных операций.

Так, российская дочерняя компания ВР, BP Russian Investment Ltd., 11 марта уведомила «Роснефть» об отстранении ранее назначенного ею члена совета директоров «Харампурнефтегаза» Стивена Раймера и замене его другим выдвиженцем ВР — Афганом Гусейновым. В ВР отказались комментировать эту рокировку и в официальном ответе лишь повторили, что «выйдут из других совместных предприятий с "Роснефтью" в России, включая 3 СП».

Также, согласно источникам Energy Intelligence, ВР продолжает покупать российскую нефть, но «придерживается своих контрактных обязательств» и не берет спотовые грузы.

Как известно, правительство РФ запретило продажу российских ценных бумаг иностранцам, чтобы дать им время пересмотреть свои решения, которые, по мнению Москвы, были приняты под политическим давлением. Однако продажа долей в российских компаниях по-прежнему возможна с разрешения специальной правительственной комиссии.

По данным информированных источников, другие крупные международные компании, включая Exxon Mobil, Shell и Equinor, также не спешат действовать. После громких заявлений они не предприняли никаких практических шагов по выходу из существующих проектов в России.

«По новым проектам взаимодействие прекращено, а по старым работа ведется в обычном режиме», — сообщил источник, близкий к «Роснефти», подчеркнув, что российская нефтяная компания поддерживает такое «взвешенное поведение» и по-прежнему открыта для продолжения отношений с западными компаниями.

Ранее «Эксперт» писал, что 27 февраля BP объявила, что продает 19,75% «Роснефти», а ее главный исполнительный директор Бернард Луни и экс-глава Роберт Дадли выходят из совета директоров российской компании. По оценкам компании, решение о продажи доли в «Роснефти» в общей сложности повлечет за собой расходы в размере до $25 млрд. Как писала Financial Times 25 февраля, BP подверглась давлению со стороны отдельных британских политиков. Так, госсекретарь по делам бизнеса Великобритании Квази Квартенг в тот день вызвал Луни и выразил «обеспокоенность» участием компании в «Роснефти» на фоне военной операции РФ.

