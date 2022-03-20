Франция заморозила активы Банка России на сумму €22 млрд

Власти Франции заморозили средства Банка России на сумму €22 млрд, а также счета и недвижимость граждан РФ, попавших под антироссийские санкции западных стран, на сумму €150 млн. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, передает ТАСС.

«Мы заморозили активы ЦБ РФ на сумму €22 млрд. Также мы заморозили средства на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму €150 млн», — сказал министр в эфире радиостанции RTL.

Он также добавил, что на территории Франции была заморожена недвижимость общей стоимостью «полмиллиарда евро», принадлежащая примерно 30 россиянам, а также задержаны две больших яхты общей стоимостью €150 млн. При этом Ле Мэр уточнил, что заморозка недвижимости не подразумевает ее отчуждение в пользу государства. Речь идет только о том, чтобы владельцы не смогли ее перепродать или использовать для получения прибыли.

«С тех пор, как мы впервые в истории Министерства экономики и финансов учредили центр, который объединяет усилия сотни сотрудников службы финансовой разведки TRACFIN, казначейства, таможни и Главного управления государственных финансов, мы смогли выявить и заморозить активы российских олигархов на общую сумму в €850 млн на территории Франции помимо €22 млрд ЦБ РФ», — резюмировал Ле Мэр.

Ранее «Эксперт» писал, что Россия выплатила купоны на $117,2 млн по двум выпускам долларовых облигаций с погашением в 2023-м и 2043 году. Таким образом, первый платеж по внешнему долгу после заморозки части резервов ЦБ прошел без каких-либо препятствий. Следующий выпуск евробондов РФ гасится 4 апреля в размере $2 млрд.

У России есть достаточный запас прочности для выплаты внешнего долга в рублях, отметил 11 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, условий для дефолта не существует, если только они не создаются и не вменяются искусственно.

