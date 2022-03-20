Глава МИД КНР разъяснил позицию Пекина по украинскому вопросу

Китай не приемлет внешнего давления и выступает против любых безосновательных обвинений в свой адрес по украинскому вопросу. Об этом заявил министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И, передает ТАСС. Он также напомнил мысль, высказанную председателем КНР Си Цзиньпином в разговоре с американским лидером Джо Байденом, что Китай всегда был силой, выступающей за мир во всем мире.

«Мы никогда не примем никакого внешнего принуждения или давления и будем выступать против любых безосновательных обвинений и подозрений в адрес Китая», — сказал Ван И.

По его словам, Си Цзиньпин в разговоре с Джо Байденом уже разъяснил позицию Китая по украинскому вопросу. Главный посыл заключается в том, что «Китай всегда был силой, выступающей за мир во всем мире», и сейчас крайне важно содействовать диалогу и переговорам между сторонами конфликта, чтобы как можно скорее прекратить боевые действия, предотвратить жертвы среди населения и гуманитарный кризис.

«Для обеспечения долговременного порядка и долгосрочной стабильности на Европейском континенте необходимо отказаться от менталитета холодной войны и блокового противостояния, на деле сформировать сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру региональной безопасности», — подчеркнул министр.

Ранее «Эксперт» писал, что глава МИД КНР сравнил проблемы Тайваня и Украины. Ван И считает, что они коренным образом отличаются друг от друга, поскольку Пекин рассматривает противоречия с Тайбэем как внутриполитический вопрос. Украинская же проблема, по его словам, носит межгосударственный характер.

