Лучшие мониторы 4K и Full HD в 2022 году

Хотите купить хороший монитор 4K? Или, может быть, вас интересует Full HD? Проверьте, что следует учитывать при принятии решения.

На что обратить внимание при выборе монитора 4K?

Если вы решили купить компьютерный экран приличного класса, не спешите принимать решение. Прежде чем выбрать подходящий вариант, проанализируйте отдельные параметры и подумайте о назначении оборудования. Какая модель будет лучшей? На технологию 4K, безусловно, стоит сделать ставку — например, монитор Dell входит в группу высокорейтинговых устройств, а производитель при его создании использовал инновационные решения. Внимательно изучите характеристики и оцените, какие из следующих опций вам нужны:

- HDR — High Dynamic Range, или «высокий динамический диапазон». Хороший компьютерный монитор 4K с помощью этой техники позволяет увеличить диапазон между темными и светлыми тонами, в результате чего цвета становятся более яркими, а изображение естественным — вы непременно оцените это во время кинопоказов;

- матричный — из числа доступных форматов можно выбирать разные частоты обновления изображения, и на них особенно стоит обратить внимание. Чем выше значение, тем более плавным и стабильным будет вид при ваших быстрых действиях. Хорошие параметры при сохранении оптимальной цены предлагает Samsung — 4K-монитор этого производителя пользуется высокими оценками пользователей еще и благодаря своей надежности. Если вам нужен инструмент для интенсивных игровых развлечений, выбирайте монитор с частотой 240 Гц, благодаря которому вы добьетесь максимально плавного отображения при быстрых действиях;

- размер экрана — одним из важнейших параметров является диагональ экрана. В зависимости от того, как вы планируете использовать оборудование и какой уровень комфорта вы ожидаете, выбирайте между: 4K 24 дюйма, 27 дюймов или 32 дюйма;

- WCG — Wide Color Gamout, что означает расширенный диапазон цветов, делающий цвета более выразительными, сильными и яркими;

- разъемы — функциональный экран должен иметь как минимум три типа входов: VGA для аналогового подключения старых устройств, HDMI — плавный передатчик аудио и видео (например, при сопряжении с игровой приставкой), и Display Port, передающий сигнал на динамики. В предложениях магазинов вы обязательно найдете такой монитор 4K. Являясь одним из ведущих производителей, компания LG предлагает интересные и недорогие решения, дополнительно оснащенные портом USB.

Разрешение 4K - что на самом деле что?

Вам интересно, что именно характеризует экран 4K? Главной особенностью этого решения является значение 3840*2160 пикселей - это значит, что на мониторе можно увидеть 8 миллионов точек. На практике это позволяет вам чувствовать себя так, как будто вы находитесь в центре сцены, за которой наблюдаете. Еще лучший эффект предлагает монитор 4K HDR — эта технология позволяет выявить глубину цветов даже в быстрых действиях и получить четкие детали и насыщенные цвета.

При выборе конкретной модели дисплея также стоит обратить внимание на дополнительные новшества, поддерживающие технологию 4K. Изогнутый монитор, т. е. с изогнутой матрицей, обеспечивает наиболее интенсивное впечатление от окружающей среды изображением со всех сторон. Изогнутый экран позволяет свести к минимуму отражение света, снизить нагрузку на глаза и расширить поле зрения.

Кому подойдет монитор 4K UHD?

Экран 4K UHD можно смело рекомендовать любителям игровых развлечений, но при выборе конкретной модели необходимо учитывать всю спецификацию. Мониторы для 4K геймеров лучше всего работают с диагональю 24 или 27 дюймов и высокой частотой обновления. Если вы делаете ставку на монитор 4K 144гц, вы должны быть довольны результатами, а при компилировании этих значений с технологией HDR это еще больше улучшит прием отличного изображения.

Монитор 4K UHD также сдаст экзамен при профессиональном использовании, например, когда вы планируете программировать или создавать графический дизайн. В этом случае лучше всего выбрать диагональ побольше - на 32 дюйма, что значительно повысит комфортность работы. На рынке этот тип вариантов устройств предлагают различные производители, среди которых часто выбирают монитор 4K LG, монитор Apple или монитор 4K Dell. Опционально можно сделать ставку на Samsung — 4К-монитор этого бренда также предлагает неплохую статическую контрастность не ниже 1000:1, что хорошо работает при обработке видео и фото.

Вам интересно, будет ли, например, монитор Philips 4K работать в офисе или в основном дома? Этот тип панели может с успехом заменить экран телевизора, предлагая высокое разрешение и плавное воспроизводимое изображение. Поэтому при выборе техники для такого использования однозначно стоит искать большую диагональ - около 40 дюймов. Изогнутый монитор 4K будет здесь желанным устройством, так как позволит проводить много часов за просмотрами, не напрягая глаз.

2к или 4к монитор? Каковы различия?

Хотите узнать, насколько больше технология 4K может предложить вам по сравнению с 2K? В первую очередь здесь учитываются параметры разрешения, которое в случае последнего находится в значениях около 2048*1152 в формате 16:9. Игровой монитор 4K позволяет получить в том же варианте разрешение 4096*2304 пикселей, что существенно влияет на качество развлечений и удваивает возможности. Экран 4K для игр, безусловно, обеспечит лучшее воспроизведение, более яркие цвета и более широкие углы обзора — в условиях полной динамики вы найдете эти функции бесценными.

При анализе различий между технологиями 2K и 4K цена, безусловно, является ключевым элементом. Монитор 2K дешевле по сравнению с 4K, особенно если учесть монитор Apple, который занимает высокое место с точки зрения стоимости покупки. Когда вы планируете использовать профессиональные приложения и игровые развлечения, обязательно выбирайте 4K. Этот тип монитора предложит вам неограниченные возможности и максимальное качество.

Лучшие мониторы Full HD — AOC, Acer, Samsung

Full HD (1920*1080) уже много лет является наиболее широко используемым разрешением для игровых мониторов. По сравнению с более высокими разрешениями, такими как WQHD (2560*1440) и 4K/UHD (3840*2160), его самым большим преимуществом является относительно низкая нагрузка на ваше оборудование. Для более 60 кадров в секунду с максимальной детализацией в современных играх у вас должна быть видеокарта AMD Radeon RX 580 / RX 590, Nvidia GTX 1060/1660 или лучше.

Монитор AOC 24G2U

Один из самых популярных среди геймеров мониторов не зря носит такое имя. Прежде всего, цена. Устройство стоит 35 тысяч рублей и предлагает много возможностей. Разъёмов здесь предостаточно, и среди них даже нашлось место для USB-хаба. В этом ценовом диапазоне монитор также имеет широкие возможности регулировки (поворот!). Основание обеспечивает устойчивость, а тонкие рамки вокруг матрицы выглядят элегантно.

Об использовании базовой (читай: максимально дешевой) матрицы говорить сложно. IPS с частотой обновления 144 Гц и отличным охватом цветового пространства (99,8% sRGB, 90% DCI-P3, 83% ARGB) можно было бы поместить в намного более дорогую модель без каких-либо споров. Надо только найти экземпляр, который не страдает крайне неравномерной засветкой. Призраки здесь находятся под гораздо большим контролем. Если для Overdrive будет установлено значение Medium или Strong - смазывание минимально.

AOC 24G2U — хороший выбор для всех видов игр. В тех, у кого более медленный геймплей, вы сможете насладиться красивыми видами благодаря ярким цветам и резкости изображения, а в быстрых онлайн-соревнованиях будут слышны минимальные смазывания, высокая частота обновления и не очень высокая задержка ввода и время реакции. Бюджетность монитора можно заметить только в материалах изготовления корпуса и основания. Пластик не фантастичен, особенно когда что-то поскрипывает из-за небрежной подгонки элементов. Более дорогие альтернативы с большим размером экрана: AOC 27G2U (цена около 45 тысяч рублей).

Монитор Acer Nitro EI242QRPbiipx

Разрешение Full-HD, 24 дюйма и частота обновления 144 Гц — это базовое трио для игроков, которые хотят вывести игровой процесс на более плавный уровень за небольшие деньги. По сравнению с 60 Гц разница значительна и заметна невооруженным глазом, вопреки тому, что утверждают несведущие люди. Модель можно найти в магазинах по цене около 38 тысяч рублей. Это хорошая альтернатива представленному выше AOC. Оба устройства хоть и очень похожи, но принципиально различаются.

В Acer ED242QRA используется матрица VA, а не IPS. При повседневном использовании это приводит к гораздо лучшему черному цвету и контрастности. С другой стороны, здесь хуже углы обзора, цветопередача, больше видны ореолы. Что-то для чего-то - вы не можете иметь все. Эпоха OLED-мониторов еще не наступила. Устройство можно подключить к компьютеру тремя способами, но в большинстве случаев будет использоваться присутствующий здесь разъем DisplayPort. Приятным жестом со стороны Acer было положить в коробку соответствующий кабель.

Бюджетность оборудования видна в невозможности регулировки высоты и поворота дисплея, отказе от встроенных динамиков и недоступности разъемов USB. Особую проблему представляет невозможность изменить высоту. Было бы лучше отойти от кривизны панели и дать пользователям больше возможностей для настройки экрана. В мониторе с такой маленькой диагональю «изогнутый» вариант все равно ни к чему.

Монитор Samsung S24R350

Не всем нужна высокая частота обновления матрицы для счастья и игр. Люди, избегающие онлайн-конкуренции и предпочитающие одиночный режим в играх с видом сверху, ролевых играх вроде The Witcher 3, симуляторах и прочих не очень динамичных постановках, будут довольны экраном с частотой 75 Гц. Это именно то, что имеется в Samsung S24R350. Отображаемое изображение четкое и имеет приятные для глаз цвета. Панель имеет большие углы обзора и очень мало смазывания.

Небольшие потребности выливаются в значительную экономию на оборудовании, которое сможет всех удовлетворить. Представленный монитор стоит всего 22 тысячи рублей. За счет этого можно побороть отсутствие разъема DisplayPort. Есть только один выход HDMI и D-Sub (VGA). Сокращение производственных затрат привело к невозможности регулировки высоты дисплея, но не на включенном оборудовании. Вместе с устройством вы получаете кабель HDMI.

Модель очень популярна. Несомненно, наибольшее влияние на это оказывает привлекательная цена. Что еще? Возможно дизайн. База минималистична и позволяет замаскировать проводку. Первое можно сказать и о рамках, окружающих матрицу. Соосность элементов не вызывает нареканий. Более дорогие варианты с большей диагональю экрана: Samsung S27R350 (цена около 28 тысяч рублей).

Лучшие мониторы 4K — BenQ, LG, Asus

Количество отображаемых пикселей в разрешении 4K/UHD (3840*2160) в четыре раза выше, чем в Full HD (1920*1080) и более чем в два раза выше, чем в WQHD (2560*1440) — поэтому нагрузка на видеокарту очень велика. В играх наградой за это будет удивительно четкое изображение, а на рабочем столе очень читаемые шрифты. Если вам нужна частота обновления выше 60 Гц (что настоятельно рекомендуется для геймеров), вам придется покопаться в карманах — как для монитора, так и для компонентов своего ПК. Для более 60 кадров в секунду с максимальной детализацией в выпущенных в настоящее время играх мы рекомендуем видеокарты AMD Radeon RX 6800 XT / Geforce RTX 3080.

Монитор BenQ EW3270U

Обновление 60 Гц для геймеров? Конечно, особенно с матрицей, разрешение которой 4К. Достичь даже этих 60 кадров в секунду на некоторых конфигурациях будет непросто. В случае панели 2160p максимально возможная плавность изображения не должна быть приоритетом. Важнее хорошие цвета, высокий охват важнейших палитр, равномерная подсветка и правильный уровень яркости. Все эти функции можно найти в BenQ EW3270U.

Обращает на себя внимание равномерная подсветка - различия не превышают нескольких процентов. Во многих тестах они не превышают лимит в 6%, что является очень редким результатом. Также стоит отметить цветовой охват. В то время как 96,8% для sRGB кажутся вполне стандартными, более 85% ARGB уже достойны уважения. Здесь также доступен HDR, но о его качестве лучше не упоминать. Гораздо полезнее функция автоматической настройки яркости матрицы и цветовой температуры.

Самым большим преимуществом монитора 4K является... само разрешение. Благодаря этому изображение получается невероятно четким. Дополнения радуют наличием порта USB-C и добротным качеством корпуса, ножки (можно регулировать только наклон) и основания. Это один из самых простых UHD-дисплеев с диагональю 32 дюйма, что также отражается на цене. Самые выгодные предложения начинаются от 72 тысяч рублей.

Монитор LG UltraGear 27GN950-B

Плавность изображения 144 Гц в 4K? LG делает это возможным. Однако в дополнение к монитору вам понадобится мощный ПК, желательно с RTX 3080 или 3090 или аналогичный из стабильной AMD. Допустим, у вас есть такой монстр... LG 27GN950-B станет хорошим дополнением к нему по нескольким причинам. Первое — это, конечно же, родное разрешение матрицы. 4K на 27 дюймов обеспечивает исключительную резкость. Кроме того, цвета здесь фантастические (в конце концов, это Nano IPS) и явления остаточного изображения практически не наблюдается. Последнее важно при игре с большим количеством быстро меняющихся действий.

Постановки FPS и гонки также будет приятно получать благодаря частоте обновления 144 Гц, которую можно дополнительно повысить до 160 Гц. Более медленные тайтлы, напротив, порадуют графикой, которая на описываемой модели выглядит великолепно благодаря почти 100% охвату гаммы sRGB, хорошей цветопередаче (дельта-ошибка <2,00) и действительно 10-битной панели. Она равномерно освещена и достигает высокой максимальной яркости. Присутствующий здесь HDR600 действительно имеет смысл и позволяет почувствовать разницу.

Представленный дисплей должен достаться владельцам топовых видеокарт серии GeForce 2000/3000 или систем AMD Navi. Только они могут использовать полноэкранные возможности, то есть 144 Гц, разрешение 4K и 10 бит. В этом случае необходима поддержка сжатия DSC через DisplayPort. Другим решением было бы использование порта HDMI 2.1, но по неизвестным причинам в мониторе был установлен только стандарт 2.0. Что касается оборудования за 120 тысяч рублей, то это огромное упущение.

Монитор Asus ROG Strix XG438Q

С 43-дюймовым игровым монитором 4K вам, вероятно, больше ничего не нужно будет для счастья. Игровой монстр Asus в целом немного менее привлекателен, чем его старший брат ROG Swift PG27UQ, но стоит почти в два раза меньше, то есть около 140 тысяч рублей. Кроме того, из-за большего размера он лучше подходит для консоли. Также нет сомнений, что этого будет более чем достаточно для широкого круга игроков. Панель VA характеризуется насыщенными цветами и показателем освещенности, превышающим 400 кд/м2. Поддержка HDR здесь имеет чуть больше смысла, чем в львиной доле продуктов конкурентов. Эффективная электроника и функция Overdrive позволяют добиться еще меньшего времени отклика, чем заявленное Asus. Увеличивая натяжение, также можно значительно уменьшить нежелательное явление ореолов.

Частота обновления 120 Гц идеально соответствует концепции монитора для геймеров. Единственная проблема - высокая цена. Однако взамен вы получаете топовое оборудование с удивительно высокой контрастностью (для VA), насыщенными цветами и качественными встроенными динамиками. Если у вас много места на столе и много денег - серьезно подумайте о покупке этого гиганта. Он способен заменить телевизор и составить удачный дуэт с мощным ПК или консолью нового поколения.

Руководство по покупке — какой монитор 4K купить?

Монитор 4K позволяет отображать изображения в максимально доступном качестве. В результате все детали хорошо видны и очень четкие. Это не только повышает качество развлечений при просмотре фильмов и играх, но также упрощает и повышает комфортность работы за компьютером. Однако для достижения наилучшего эффекта недостаточно купить обычный монитор с пометкой 4К. Оборудование должно быть правильно подобрано и все параметры должным образом согласованы с потребностями пользователя. Наше руководство поможет вам узнать, какой 4K-монитор лучше и на что обратить внимание при покупке?

Размер экрана и разрешение

На качество изображения, отображаемого на экране, в первую очередь влияет его диагональ. В магазине можно найти 4K-монитор 24 дюйма, но этого размера может не хватить для достижения нужного эффекта. Меньший экран мешает наслаждаться высококачественной графикой и мультимедиа, потому что на нем недостаточно места для точного и четкого представления каждой детали. Поэтому при выборе монитора 4К стоит искать оборудование с большей диагональю экрана. Немаловажно и назначение оборудования, например, 27-дюймовые модели отлично подойдут для работы в офисе. Большой, например, 40-дюймовый монитор 4K — хорошее решение для игроков или людей, работающих с компьютерной графикой. Разрешение экрана с технологией 4K должно быть 3840*2160 пикселей или менее распространенное 4096*2160 пикселей.

Тип матрицы

При выборе лучшего монитора 4К нужно обращать внимание на тип используемой матрицы. Это влияет на качество отображаемых изображений, цветовой контраст и хорошую видимость деталей. Матрица IPS чаще всего используется в мониторах 4K. Она характеризуется высоким качеством изображения и очень хорошей цветопередачей. Некоторые модели имеют матрицу TN. У них меньший угол обзора, чем у моделей с IPS и худшее качество цветопередачи. Наименее распространены VA-матрицы, которые сочетают в себе черты двух предыдущих, обеспечивая хорошее разрешение и четкость изображения. Некоторые производители также предлагают монитор OLED 4K. OLED-матрица обеспечивает точную цветопередачу, делая изображение более реалистичным.

Частота обновления

Технология 4K работает лучше всего, если монитор обеспечивает плавное изображение. За это отвечает частота обновления, которую необходимо хорошо адаптировать под свои нужды перед покупкой. Чаще всего это от 60 Гц до 80 Гц. Частота обновления определяет, сколько изображений отображается на мониторе в минуту. Диапазон 60–80 Гц идеально подходит для офисной работы, создания графики или просмотра фильмов. Для геймеров лучшим решением будет монитор 4К с частотой обновления 144 Гц.

Разъемы

При рассмотрении вопроса о том, какой монитор 4К выбрать, нужно обратить внимание на тип разъемов, которыми оснащена модель. Они должны быть совместимы с компьютерными входами и другими устройствами, к которым вы хотите подключить экран. Наиболее часто используемые разъемы — USB, HDMI и DisplayPort.

Монитор 4K для всех

Выбор монитора 4K должен основываться на его предполагаемом использовании. Если вы ищете игровой экран, вас будут интересовать другие параметры, чем при покупке оборудования для работы. Игровой 4К-монитор должен иметь большую диагональ, но также стоит подогнать его размер под размер комнаты. Чем больше экран, тем дальше от него должен находиться пользователь. Кроме того, игровое оборудование должно иметь высокую частоту обновления и малое время отклика - в идеале менее 4 мс. Матовое матричное покрытие предотвращает отражение света. Монитор для геймера также должен иметь разъем DisplayPort для подключения нескольких экранов, режим HDR, улучшающий качество отображаемого мультимедиа, и технологию, устраняющую мерцание изображения.

Подходящий 4K-монитор для компьютерной графики должен очень хорошо отражать цвета. Отображаемые цвета должны быть яркими, а контрастность черного и белого должна быть высокой. Стоит проверить, позволяет ли монитор калибровать цвета. Большой размер экрана облегчит работу. Выбирая монитор 4К для работы с компьютерной графикой, нужно убедиться, что оборудование имеет широкий набор регулировок и технологий для защиты зрения. Домашняя модель, необходимая для просмотра фильмов и сериалов, должна иметь широкий угол обзора, матовую поверхность матрицы и режим HDR.

Мониторы 4K по хорошим ценам

Монитор 4К, благодаря возможности отображать качественное изображение, стоит дороже стандартных моделей. Цены на оборудование с высоким разрешением начинаются от 30 тысяч и могут достигать даже 350 тысяч рублей. Большинство мониторов 4K доступны в ценовом диапазоне от 30 до 100 тысяч рублей. На стоимость покупки в первую очередь влияет размер экрана и тип матрицы. Чем лучше цветопередача, тем дороже оборудование. Мониторы 4K, предназначенные для ресурсоемких компьютерных игр, стоят дороже всего. Однако если вы ищете экран для работы, который обеспечит вам комфорт, не утомит глаза и улучшит качество графики, стоит инвестировать в хорошее оборудование. Перед совершением покупки вы можете сравнить параметры разных моделей, выбрав оптимальную для себя. Хотя цены на 4K-мониторы могут показаться высокими, вы должны помнить, главное — это аппаратное обеспечение.

Вопросы - ответы

- Стоит ли покупать монитор 4K?

Монитор 4K позволяет отображать графику в очень высоком разрешении. Оборудование может понадобиться не всегда, при обычной офисной работе возможности монитора используются не в полной мере. Однако, если вы работаете с компьютерной графикой, обрабатываете фотографии и видео или создаете анимацию, логотипы и другие изображения, стоит инвестировать в устройство 4K. Монитор изображения высокой четкости устраняет проблему размытых деталей. Благодаря технологии 4K каждый элемент изображения будет четко виден. В результате будет проще работать с обработкой фотографий или созданием сложной графики. Также стоит купить монитор 4K, если вы увлечены компьютерными играми, чтобы обеспечить наилучшие результаты. Оборудование подходит и для просмотра фильмов в высоком качестве.

- Как проверить, поддерживает ли монитор разрешение 4K?

Мониторы с функцией 4К имеют соответствующую маркировку - как на упаковке, так и в прилагаемых гарантийном талоне и инструкции. Однако, если вы хотите убедиться, что выбранное вами оборудование точно поддерживает высокое разрешение, вы можете проверить это в настройках вашего компьютера. На оборудовании Windows щелкните правой кнопкой мыши рабочий стол. Затем выберите «настройки» и «настройки монитора». В открывшейся вкладке нужно найти функцию «разрешение экрана». В мониторе с разрешением 4К максимально доступные настройки должны быть около 2160 п. В устройствах Apple настройки активируются нажатием логотипа надкушенного яблока на рабочем столе. Затем выберите «этот Mac» и вкладку с надписью «мониторы».

- Сколько дюймов должен быть монитор 4K?

Если вы решите купить монитор с разрешением 4K, вам также необходимо выбрать аппаратный размер. Количество дюймов определяет качество отображаемой графики. Выбор подходящего монитора — дело индивидуальное. Количество доступного пространства важно, так как более крупное оборудование требует много места. Однако рекомендуется, чтобы мониторы с разрешением 4K были не менее 27 дюймов. Благодаря этому вы обеспечите максимально возможный эффект. Аппаратное обеспечение меньшего размера может неадекватно воспроизводить высококачественную графику, и мелкие детали не будут видны. Большая диагональ делает каждый элемент изображения четким. Это облегчает работу, а также делает игру или просмотр фильмов более приятными. Для работы в офисе можно выбрать монитор меньшего размера.

- Что такое монитор 4K?

4K относится к разрешению отображаемых на мониторе изображений. Он имеет почти четыре тысячи пикселей по горизонтали, то есть разрешение 4096*2160 пикселей. В результате монитор с разрешением 4К обеспечивает очень хорошую видимость даже мелких элементов изображения. Устройства имеют более чем в четыре раза больше пикселей, чем устройства с качеством Full HD. True 4K — это разрешение кинематографического изображения. Он хорошо подходит для игр и просмотра фильмов. Многие мониторы могут иметь чуть более низкое разрешение 3840*2160 пикселей из-за их меньшей диагонали, чем экран домашнего кинотеатра или даже телевизора. Такие устройства могут иметь маркировку 4K UHD или просто 4K.