Миллиардер Михаил Гуцериев признан поэтом-песенником года

Основатель группы «Сафмар» Михаил Гуцериев стал победителем национальной литературной премии «Поэт года-2021» в номинации «Песни», сообщила пресс-служба проекта. Премии «Поэт года» и «Писатель года» учреждены Российским союзом писателей «с целью поиска новых талантливых авторов, способных внести вклад в современную русскую литературу», с их лауреатами заключается контракт на издание книги за счет Российского союза писателей.

«Имена лауреатов были объявлены на торжественной церемонии в концертном зале Правительства Москвы 19 марта 2022 года в канун одного из главных литературных праздников – Всемирного дня поэзии. В списке номинантов было представлено свыше пяти тысяч авторов, а финалистами премии стали 200 поэтов и 100 прозаиков», — говорится в пресс-релизе.

Лауреатами в основной номинации «Поэт года» стали Инна Заславская, Дмитрий Ревский и Александр Андреев. Лауреатами основной номинации «Писатель года» — Андрей Белов, священник Владимир Русин и Сергей Каратов.

Гран-при конкурса сразу в двух номинациях — «Поэт года» и «Писатель года» — получил Игорь Волгин как «наиболее значимый российский поэт и прозаик по совокупности заслуг».

Победителей определило жюри, в которое вошли известные литературные деятели, в частности Игорь Волгин, Владислав Артемов, Дмитрий Байкалов, Мария Ватутина, Алексей Витаков, Владимир Вишневский и другие, уточнили в пресс-службе ежегодного конкурса.

Ранее «Эксперт» писал, что в июне 2021 года Михаил Гуцериев попал в санкционный список ЕС по Белоруссии за поддержку президента этой страны Александра Лукашенко. Как отмечалось в мотивационной части документа, Гуцериев имеет значительные интересы в Белоруссии, особенно в энергетическом секторе, является крупным инвестором и личным другом белорусского лидера.