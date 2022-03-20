Минобороны озвучило результаты работы «Кинжалов» и «Калибров» на Украине

За прошедшие сутки российские военные уничтожили базу хранения горюче-смазочных материалов ВСУ в Николаевской области. Удары наносились из акватории Каспийского моря крылатыми ракетами морского базирования «Калибр», а также с воздуха над территорией Крыма — гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал». Кроме того, российский флот из акватории Черного моря ракетами «Калибр» уничтожил цеха Нежинского завода, где ремонтировалась украинская бронетанковая техника, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Вечером 19 марта и утром 20 марта нанесены удары высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины. Из акватории Черного моря крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" на Нежинском ремонтном заводе были уничтожены цеха по ремонту поврежденной в боевых действиях украинской бронетанковой техники. Из акватории Каспийского моря крылатыми ракетами морского базирования "Калибр", а также из воздушного пространства над территорией Крыма авиационными ракетными комплексами "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожена крупная база хранения горюче-смазочных материалов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Константиновка Николаевской области», — сказал Конашенков.

Он уточнил, что с этой базы осуществлялись основные поставки топлива для украинской бронетехники в районы боевых действий на юге Украины.

Кроме того, по словам представителя Минобороны, высокоточными ракетами воздушного базирования был нанесен удар по центру подготовки сил специальной операции ВСУ под Житомиром, где базировались иностранные наемники, всего «были уничтожены более 100 военнослужащих и иностранных наемников».

По данным Минобороны, за прошедшую ночь оперативно-тактической и армейской авиацией были поражены 62 военных объекта Украины. Среди них: три командных пункта, одна установка реактивных систем залпового огня, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и один склад горючего, а также 52 места скопления боевой техники.

«Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе: один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Коханное, шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, включая один "Байрактар ТБ-2" в районе Шибенное, а также одна украинская тактическая баллистическая ракета "Точка-У" в районе Чистоводовка севернее населенного пункта Изюм. Огнем артиллерии уничтожены шесть украинских мобильных комплексов РЭБ "Буковель"», — уточнил Конашенков.

С начала спецоперации на Украине российские военные уничтожили 207 беспилотников, 1 467 танков, 148 установок реактивной системы залпового огня, 573 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 262 единицы специальной военной автомобильной техники, сообщил Конашенков.

Ранее «Эксперт» писал, что ФСБ предупредила о возможном дрейфе мин ВСУ в сторону Босфора. По данным службы, после начала российской спецоперации ВМС Украины установили на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный порядка 420 устаревших типов якорных мин, произведенных в первой половине XX века. Так как в районах этих портов преобладают поверхностные течения южного направления, «не исключается возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна».

