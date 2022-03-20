Правительство приняло еще две меры по поддержке безработных

Компании и организации, которые в 2022 году возьмут к себе на работу молодых людей до 30 лет, смогут рассчитывать на господдержку в рамках программы субсидирования найма. Кроме того, в текущем году устанавливается исключение при оформлении социального контракта: доход члена семьи, уволенного после 1 марта и признанного безработным, не будет учитываться при оценке дохода семьи. Соответствующие постановления подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Компании и организации, которые в 2022 году возьмут к себе на работу молодых людей, смогут рассчитывать на господдержку в рамках программы субсидирования найма. Речь идет о трудоустройстве отдельных категорий граждан в возрасте до 30 лет. В их числе – выпускники колледжей и вузов без опыта работы, молодые люди без среднего профессионального или высшего образования, инвалиды, дети-сироты, родители несовершеннолетних детей», — говорится в пресс-релизе кабмина.

Государственная субсидия будет равна трем МРОТ, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных молодых людей. Первый платеж работодатель получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев. Работодатель должен будет сам обратиться в центр занятости для подбора специалистов или сделать это дистанционно через личный кабинет на портале «Работа России». После этого потребуется направить заявление через систему «Соцстрах».

«Доход члена семьи, уволенного после 1 марта и признанного безработным, не будет учитываться при оценке дохода семьи для заключения социального контракта. Социальный контракт заключается с гражданами со среднедушевым доходом в семье ниже величины прожиточного минимума. По действующим правилам, среднедушевой доход семьи рассчитывается на основе доходов всех ее членов за три последних месяца», — говорится в пояснении к следующему постановлению правительства.

Социальный контракт заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьей или гражданином. С его помощью можно пройти переобучение, открыть свое дело, развить личное подсобное хозяйство, трудоустроиться или получить поддержку в трудной жизненной ситуации.

Ранее «Эксперт» писал, что российское правительство в ежедневном режиме внедряет меры господдержки экономики и населения. В частности, 17 марта решено ставить на учет в службах занятости не только безработных, но и сотрудников, которым грозит попасть под сокращение штатов. На трудоустройство этой категории выделяется 40 млрд рублей. Кроме того, Минтруду и Минфину приказано рассчитать размеры увеличения пенсий, пособий по безработице и остальных социальных выплат. А чтобы предприятия не разорялись и не увольняли работников, им реструктурируют задолженность по кредитам с плавающей ставкой.

