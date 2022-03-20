ЦБ разрешил ряд операций для нерезидентов из недружественных стран

Банк России разрешил Московской бирже с 21 марта по 1 апреля осуществлять некоторые операции в интересах нерезидентов из недружественных государств. Как сообщается на официальном сайте Мосбиржи, это разрешение дает возможность профессиональным участникам рынка уменьшить обязательства своих иностранных клиентов.

«С целью уменьшения обязательств, возникших из сделок, совершенных до 28 февраля 2022 года включительно на Московской бирже в интересах нерезидентов, являющихся лицами иностранных государств, осуществляющих недружественные действия, Банк России выдал разрешение Московской бирже, Национальному Клиринговому Центру (НКЦ) и Национальному расчетному депозитарию (НРД) с 21 марта по 1 апреля 2022 года включительно [на некоторые операции]», — говорится в сообщении.

В частности, разрешается проведение клиринга и исполнение обязательств по итогам клиринга с возможностью проведения необходимых сделок для случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения участником обязательств; осуществление действий, направленных на приближение даты исполнения обязательств; заключение сделок с целью переноса обязательств участников клиринга и их клиентов; закрытие позиций путем заключения сделок купли-продажи; заключение закрывающих сделок; осуществление расчетов по сделкам, необходимых для прекращения обязательств по указанным сделкам, а также связанных с ними сделок, в том числе сделок, возникших в результате переноса обязательств по первоначальным сделкам, а также осуществление переводов ценных бумаг по итогам клиринга по счетам депо депонентов депозитариев.

Во всех остальных случаях операции профессиональных участников торгов в интересах нерезидентов должны осуществляться исключительно с использованием счетов типа «С», указал регулятор.

Ранее «Эксперт» писал, что в Минфине создана подкомиссия по выдаче разрешений на осуществление сделок резидентов с иностранными лицами, а также валютных операций. Ее возглавил глава Минфина Антон Силуанов.

7 марта правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. В него вошли США, Канада, государства Евросоюза, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар), Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, а также Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань. Все эти страны и территории ввели или присоединились к санкциям против России после начала спецоперации на Украине.