В Ханты-Мансийске завершились Зимние игры паралимпийцев

Зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» завершились в Ханты-Мансийске. Соревнования проходили в шести видах спорта — лыжных гонках, биатлоне, керлинге, сноуборде, горных лыжах и следж-хоккее. Как сообщил ТАСС исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков, игры прошли успешно, команды всех пяти стран-участниц показали высокие результаты.

«Игры прошли очень здорово благодаря совместным усилиям правительства РФ, Министерства спорта РФ, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Все было подготовлено в кратчайшие сроки, причем очень хорошо, благодаря традициям спорта, существующим в регионе, благодаря участию специалистов со всей страны. Здесь соревновались сильнейшие команды мира. На последнем чемпионате мира наши команды завоевали более 1/3 медалей. Все старты были азартными, интересными, все команды показали высокие результаты», — заявил Рожков.

Российские спортсмены завоевали 106 медалей: 39 золотых, 40 серебряных и 27 бронзовых. Второе место в медальном зачете заняла команда Белоруссии, завоевавшая 16 наград (5-2-9), третье — команда Армении (1-0-0).

Ранее «Эксперт» писал, что после отстранения российских спортсменов от участия в зимних Паралимпийских играх в Пекине, вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о проведении собственной Паралимпиады в ХМАО. Там, по его словам, будут фиксироваться спортивные результаты, отмечаться рекорды, а по итогам вручаться медали победителям и призерам. Размер вознаграждения спортсменам-победителям будет тот же, который планировался по итогам Игр в Пекине: 4 млн рублей за золотую медаль, 2,5 млн рублей за серебряную и 1,7 млн рублей за бронзовую, также будут выплаты тренерам и специалистам. Чернышенко подчеркнул, что атлеты не должны лишаться того спортивного праздника, к которому они готовились в течение нескольких лет.

