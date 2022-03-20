В России вырос спрос на книги по экономике

Спрос на книги по экономике среди россиян во вторую неделю марта вырос более чем на 50%, большей популярностью стали пользоваться любовные романы и произведения в жанре фантастики. Интерес к бесплатному контенту увеличился на четверть, сообщает ТАСС со ссылкой на данные книжного сервиса «Литрес».

«Интерес к нон-фикшн литературе, в том числе книгам по саморазвитию, личностному росту и практической психологии за последнюю неделю незначительно снизился, к художественным произведениям, напротив, вырос на 12%. Что касается отдельных жанров, то выросли, например, продажи книг по экономике (на 56%), любовных романов (на 46%), фантастики (на 20%), классической литературы (на 9%), книг по политологии (на 9%), снизились — ужасов и боевиков», — сообщили в «Литрес».

С 24 февраля по 2 марта спрос на книги незначительно снизился, однако уже через неделю, с 11 по 17 марта, продажи электронных и аудиокниг выросли на 18% (в штуках), интерес к бесплатному контенту увеличился на 24%.

Наибольшей популярностью среди клиентов сервиса пользуются книги: «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» Ольги Примаченко, «Выбор. О свободе и внутренней силе человека» Эдит Евы Эгер, «1984» Джорджа Оруэлла, «Месяц за Рубиконом» Сергея Лукьяненко, «Вся кремлевская рать. Краткая история современной России» Михаила Зыгаря.

Ранее «Эксперт» писал, что преобладание во Всероссийском книжном рейтинге книг в жанре нон-фикшн, хотя их доля в этом полугодии стала чуть меньше (с 50% она снизилась до 46), лишний раз свидетельствует о новом порядке в индустрии развлечений: книги остаются источниками знаний и опыта, но и то и другое читатели все чаще хотят получать в концентрированном виде. Книгам, написанным в жанре фикшн, приходится выдерживать острое соперничество с аналогичными произведениями, изложенными в визуальных форматах, прежде всего с сериалами — у них есть своя неотъемлемая доля внимания аудитории.

