В Северном полушарии наступила астрономическая весна

День весеннего равноденствия 20 марта стал началом астрономической весны в Северном полушарии Земли. Солнце в дни весеннего и осеннего равноденствий восходит точно на востоке, а заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом, и продолжительность дня и ночи на всей планете одинакова, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

«20 марта 2022 года в 18 часов 33 минут по московскому времени наступит весеннее равноденствие. Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент пересекает небесный экватор и переходит из Южного полушария небесной сферы в Северное. В Северном полушарии Земли наступает астрономическая весна, а в Южном – осень», — сообщили в планетарии.

Со дня весеннего равноденствия Солнце будет восходить на северо-востоке, а заходить на северо-западе. Еще в давние времена было замечено, что именно с этого дня начинается обновление в природе: таяние снега, набухание почек на деревьях, возвращение птиц с юга, первый весенний гром.

«Продолжительность дня за месяц быстро увеличится от 10 часов 45 минут до 13 часов 04 минут на широте Москвы. Полуденная высота Солнца за месяц на этой широте увеличится с 26 до 38 градусов», — уточнили специалисты.

Ранее «Эксперт» писал, что в 2020 году, когда Земля, казалось, ускорила свое вращение, было много разговоров о прибавлении в связи с этим ускорением в следующем десятилетии отрицательной дополнительной секунды. Однако в 2021-ом об этих разговорах забыли по простой причине — вращение нашей планеты явно начало замедляться. Ученые в тупике. Самое удивительное, что произошло это сразу после ускорения и по непонятной причине.

