В Турции назвали рецепт яичницы, очищающей печень и защищающей от рака

Шпинат и яйца сами по себе обладают бесчисленным набором полезных свойств, а объединяясь в яичнице, дают еще больший эффект. Это нехитрое блюдо на завтрак укрепит иммунитет, поддержит здоровье зубов, очистит печень и даже защитит от рака, пишет турецкое издание En Son Haber.

«Богатая такими минералами, как магний, фосфор, железо и йод, яичница со шпинатом способствует росту и укреплению костей и придает силы. Блюдо способствует очищению печени и обладает противораковыми свойствами. Это сочетание, которое нужно есть в большом количестве, чтобы защитить себя от онкологии – одной из главных болезней нашего века», — говорится в публикации.

Яичница со шпинатом богата клетчаткой, белком и витаминами, что делает это блюдо незаменимым источником питательных веществ в том числе для вегетарианцев, считают диетологи.

Ранее «Эксперт» писал, что помимо традиционных средств для профилактики и лечения гипертонии индусы рекомендуют использовать специи, уже доказавшие свою эффективность в борьбе с этим распространенным недугом. Ученые из Университета Шри Рамачандры в Ченнаи включили в состав целебной смеси имбирь, кардамон, тмин и перец. По их данным, смесь «гарам масала» помогает бороться не только с повышенным давлением, но и с различными воспалениями в организме.

