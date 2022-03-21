«Аэрофлот» в апреле возобновит полеты в Иран

Авиакомпания «Аэрофлот» планирует в скором времени возобновить регулярные полеты в Иран.

Самолеты компании начнут выполнять рейсы в Тегеран со 2 апреля, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика. Уточняется, что полеты будут производиться на самолетах Airbus A321 два раза в неделю: из Москвы в Тегеран — по средам и субботам, обратно — по четвергам и воскресеньям.

В начале марта авиакомпания приостановила все международные перелеты, за исключением рейсов в Минск. Это было связано с рекомендациями российских авиационных властей, которые призвали перевозчиков отказаться от полетов за рубеж, чтобы избежать арестов самолетов на фоне введения Западом санкций в отношении Москвы.

На днях «Аэрофлот» объявил о возобновлении рейсов в Киргизию, Армению и Азербайджан. Полеты по этим маршрутам производятся на российских лайнерах SSJ100.

Ранее «Эксперт» сообщал, что входящая в группу «Аэрофлот» компания «А-Техникс» получила от Росавиации разрешение на выполнение технического обслуживания самолетов Boeing и Airbus. «Получение расширенного сертификата позволяет выполнять оперативное и периодическое техническое обслуживание воздушных судов западного производства, зарегистрированных в российском реестре и обеспечивать поддержание летной годности всего воздушного флота авиакомпаний группы "Аэрофлот" Boeing 737NG, Boeing 777, Boeing 747-400, Airbus A320Family и Airbus A350"», — говорится в сообщении «Аэрофлота».

Напомним, 13 марта стало известно о том, что управление гражданской авиации принадлежащих Великобритании Бермудских островов (BCAA), в реестре которых, наряду с Северной Ирландией, находилась наибольшая часть российских лайнеров, сообщило о приостановке действия сертификатов летной годности воздушных судов авиакомпаний РФ. После этого авиационное управление Ирландии (IAA) также отозвало сертификаты летной годности у самолетов российских авиакомпаний.