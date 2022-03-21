Байден после Брюсселя отправится в Варшаву

Президент США Джозеф Байден отправится в пятницу в Варшаву, чтобы обсудить с президентом Польши Анджеем Дудой ситуацию на Украине, заявила в воскресенье пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Об этом сообщает Reuters.

Поездка Байдена в Польшу состоится на следующий день после того, как он встретится в Брюсселе с союзниками по НАТО, лидерами G7 и лидерами Европейского союза, чтобы согласовать новые санкции в отношении России, сообщил Белый дом.