Бумеранг летит на Запад

Экономический бумеранг, о возвращении которого на Запад в ответ на вал введенных в отношении России санкций предупреждали все здравомыслящие эксперты, не замедлил прилететь. Во всяком случае, финансовые и имиджевые потери от не самой дальновидной политики ощущаются и за океаном, и в Европе уже сейчас. И это только начало тех сдвигов во всей системе мировой экономики, которые способны куда больше навредить творцам санкционного беспредела, нежели тем, кому он был адресован.

Россия же на этом фоне демонстрирует умение держать удар.

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Грядет смена финансовых приоритетов

Надо сказать, что одной из первых и несомненных жертв оголтелого санкционизма стал незыблемый доселе столп созданной ФРС США мировой финансовой системы — американский доллар. Действия правительств и центробанков Запада, принявших абсолютно неправомочное решение о заморозке части золотовалютных резервов России, логичным образом спровоцировали негативную реакцию тех стран, которые продолжают хранить свои национальные сбережения в американских бумажных активах. И эта реакция ожидаемо выльется — собственно, уже выливается — в ослабление доверия к доллару как мировой резервной валюте.

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Совершенно недвусмысленно высказался по этому поводу Владимир Путин, выступая в минувшую среду на совещании о мерах социально-экономической поддержки российских регионов РФ. По словам главы государства, ожидать изменений в финансовых приоритетах многих участников мировой экономической системы стоит уже в ближайшее время.

«Серьезный удар нанесен по всей глобальной экономике и торговле, по доверию к американскому доллару как основной резервной валюте. <...>

Нелегитимные действия по заморозке части валютных резервов Банка России подводят черту под надёжностью так называемых первоклассных активов», — цитирует Владимира Путина ТАСС.

Президент РФ также добавил, что фактически США и ЕС объявили самый настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией.

«Теперь каждый знает, что финансовые резервы могут быть попросту украдены, и, видя это, многие страны уже в ближайшее время могут начать — уверен, так и будет происходить — конвертировать свои бумажные и цифровые накопления в настоящие резервы в виде сырьевых товаров, земли, продовольствия, золота, других реальных активов, что только усилит дефицит на этих рынках», — добавил Путин.

В Европе заговорили о трудных временах, а в Индии - о российской нефти

Еще одна горячая санкционная тема — нарастающие попытки США и их союзников лишить Россию рынков сбыта сырья. С этой целью, как известно, администрация Байдена уже приняла решение о введении эмбарго на поставки энергоносителей из РФ. Последствия этого шага первыми и практически сразу ощутили американские потребители («Эксперт» ранее уже писал об ощутимом росте цен на топливных заправках в США). Подобные меры анонсировала и Великобритания, причем премьер Борис Джонсон немедленно предупредил подданных Соединённого Королевства, что их ожидают в связи с этим неминуемым трудности.

«У меня нет сомнений, что впереди нас ждут трудные времена. Процесс отвыкания от российской нефти и газа, да и вообще углеводородов, будет непростым», — цитирует слова главы британского кабинета The Telegraph. Издание при этом отмечает, что ограничения на импорт энергоносителей из России усугубляют энергетический кризис, с которым сталкивается Британия.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо и вовсе заявил, что Россия является незаменимым партнером в обеспечении Европы газом, а германский канцлер Олаф Шольц после введения Штатами нефтяного эмбарго отдельно указал на то, что ФРГ не собирается следовать примеру американского союзника в этом вопросе. Даже на фоне готовящегося сейчас очередного санкционного пакета в отношении России, предусматривающего, в числе прочего, введение Европой эмбарго на поставки российской нефти, официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что немцы данную меру всерьез не рассматривают.

«Правительство по-прежнему убеждено, что оно не сможет отказаться от импорта нефти из России. Это позиция правительства, в ней, по моей информации, изменений нет», — заявил Хебештрайт журналистам на брифинге 21 марта.

Видимо, в Европе еще остается некоторое количество здравомыслящих политиков и госчиновников, реально представляющие себе последствия отказа от российских энергоносителей. Тем не менее, опасение того, что Европа, вслед за своим заокеанским патроном, может, что называется, «выстрелить себе в ногу», остаются. И на фоне этих опасений Россия предпринимает определенные шаги, способные весьма ощутимо нивелировать возможный европейский «самострел».

В частности, достигнуто соглашение об энергетическом сотрудничестве с Индией. Как пишет Financial Times, экспорт российской нефти в Индию увеличился в марте в четыре раза по сравнению с показателями марта прошлого года. По мнению издания, этот факт свидетельствует о радикальной перестройке всей схемы поставок энергоресурсов.

«Индийские компании закупали в России не слишком много нефти, учитывая высокую стоимость доставки. Похоже сейчас все меняется», — заявил аналитик компании Ambit Capital Вивекананд Суббараман.

С учетом того, что Индия — третья страна в мире по потреблению энергоресурсов, стоит, видимо, ожидать дальнейшего роста российских поставок — особенно принимая во внимание тот факт, что Россия и Индия намерены упростить торговлю, рассматривая возможность перехода на расчеты в рублях и рупиях. Об этом сообщало недавно индийское деловое издание Mint, ссылаясь на чиновников, знакомых с ситуацией. Той же информацией поделился на днях и посол России в Индии Денис Алипов.

«Механизм расчетов рубль — рупия уже существует и применяется, — заявил дипломат. — Вопрос на данном этапе стоит в том, чтобы расширить его применение».

Изоляция изоляторов

Следующий острый момент, которого стоит коснуться в контексте антироссийских санкций — попытка США и компании оставить Россию в изоляции — экономической и торговой. Эта изоляция была, очевидно, одной из главных целей американской администрации — иначе откуда столь явное раздражение пресс-секретаря Белого Дома Джен Псаки по поводу несоблюдения целым рядом стран навязанного Штатами условия.

Если посмотреть на карту мира, можно увидеть, что более половины населения Земли проживает в странах, не поддержавших санкции, а то и прямо заявившим об их игнорировании. К числу государств, пропустивших «рекомендации» и угрозы США мимо ушей, принадлежат Индия и Китай — совокупно это уже почти треть жителей планеты. А Китай, к тому же, вторая экономика в мире по номинальному ВВП, и первая — по паритету покупательной способности, что делает позицию руководства КНР в вопросе санкций еще более ценной для нас. Представитель китайского министерства коммерции Гао Фэн, в частности, однозначно указал, что его страна выступает против антироссийских санкций, дестабилизирующих мировой рынок.

«Мы против каких бы то ни было односторонних санкций, не учитывающих нормы международного права... Они дестабилизируют глобальный рынок. Китай обязательно примет необходимые меры и защитит законные права, а также интересы своих компаний, занимающихся обычной торговой деятельностью», — приводит слова представителя КНР агентство ТАСС, со ссылкой на Reuters.

Добавим, что помимо упомянутых выше стран, США и ЕС не получили поддержки от Бразилии, Мексики, ЮАР, Аргентины, Египта, ОАЭ, Кубы, Никарагуа, Венесуэлы, Сирии. Отказались также поддерживать санкционные меры против России Аргентина, Босния и Герцеговина и даже входящая в НАТО Турция. Ожидаемо не одобрили антироссийский прессинг ряд стран постсоветского пространства: Армения, Белоруссия, Таджикистан, Казахстан, Киргизия, Грузия, Азербайджан, Молдова.

Таким образом, «всемирная экономическая блокада» России, идею которой столь рьяно продвигают и пиарят наши бывшие «партнёры», обернулась фейком, на которые так богата сегодня западная пропаганда. А ведь глава российского МИДа Сергей Лавров предупреждал: крупнейшие страны мира не станут плясать под дудку США.

В Вашингтоне не услышали.

У нас есть план, мистер Байден

И, наконец, еще один аспект, которого нельзя не коснуться, говоря о санкциях и их последствиях. Это меры поддержки российской экономики, которые оперативно выработало российское правительство. Не секрет, что в США еще со времён Обамы мечтают видеть экономику России «разорванной в клочья», но эта мечта весьма далека от реальности. План, предложенный кабинетом Михаила Мишустина не предполагает никаких «клочьев». Скорее, санкции запустили, наконец, процессы оздоровления отечественной экономики, необходимость которых обсуждалась уже давно.

Как следует из материалов заседания правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций, план содержит более 100 инициатив, на реализацию которых предполагается выделить 1 триллион рублей. Российский премьер заявил, что кабинетом министров подготовлен целый комплекс мер, многие из которых вошли в план первоочередных действий.

«Это очень гибкий документ, он будет постоянно дополняться и выпускаться поэтапно, в зависимости от развития ситуации», — приводит слова Мишустина ТАСС. При этом указывается, что ряд мероприятий будут реализованы уже до конца марта.

По словам главы правительства, предлагается реализовать также ряд совместных мер с партнёрами России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).

«Крупный блок посвящен импорту, чтобы предприятия и люди могли сохранить максимально возможный в текущих условиях доступ к необходимым ресурсам и товарам», — отметил Мишустин.

В числе предполагаемых мер — предложение партнёрам по ЕАЭС повысить аксиальный лимит беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли, зафиксировать валютный курс при уплате импортных пошлин, установить приоритет для товаров народного потребления при таможенном оформлении в пунктах пропуска — прежде всего для продуктов питания и медикаментов, а также для оборудования, комплектующих и запасных частей. Кроме того, предлагается сформировать перечень критически важных ввозимых товаров, и для них предусмотреть существенное упрощение процедур таможенного оформления, обнулить ввозные пошлины и приостановить действие антидемпинговых пошлин.

По мнению премьера, реализация всего комплекса мер должна обеспечить максимальную гибкость экономики, снять внутренние ограничения для бизнеса и дать большую свободу предпринимателям, чтобы они смогли направить свои усилия и ресурсы на перенастройку производственных и логистических связей, поддержать бесперебойную работу предприятий.

«Ну и главное — помочь сохранить занятость за счёт предотвращения закрытия производств, программ переобучения, расширения социального контракта, повышения мобильности трудовых ресурсов. Наша задача — поддержать экономику и наших граждан в этот непростой период», — особо подчеркнул Мишустин.

Быстрота принятия решений, которую демонстрирует правительство, а также солидные средства, выделенные на реализацию предложенных мер, дают основание полагать, что Россия достигнет результата, противоположного западным ожиданиям. А удар экономическим бумерангом отрезвит запустивших его политических деятелей по обе стороны Атлантики и заставит их задуматься о собственном будущем. Сейчас оно не выглядит ни безоблачным, ни завидным.