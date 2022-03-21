Чип трип: как России обзавестись базой для микроэлектроники

В ходе мероприятия, состоявшегося под председательством вице-премьеров Юрия Борисова и Дмитрия Чернышенко, были представлены доклады по основным отраслевым направлениям. Речь шла о применении электроники в финансах, строительстве, производстве материалов и оборудования, нормативно-правовом регулировании, научных изысканиях и кадровых решениях.

О том, насколько остро перед Россией стоят вопросы, связанные с электронной промышленностью, можно судить по списку участников стратегической сессии. В ее работе приняли участие министр промышленности и торговли Денис Мантуров, помощник Владимира Путина Андрей Фурсенко и представители Администрации Президента, сенатор Константин Долгов, чиновники из Минфина, Минцифры, Минобрнауки, а также руководители двухсот компаний, осуществляющих разработку и производство радиоэлектроники, институтов и научных организаций.

Результатом принятия комплекса мер, рассмотренных правительством в рамках сессии, должно стать достижения ряда вполне конкретных целей. Во-первых, отечественные производители должны быть представлены во всех сегментах внутреннего рынка. Во-вторых, продукция должна производиться на российской компонентной базе. В-третьих, российские предприятия должны входить в пятерку мировых производителей микроэлектроники, в перспективе объём экспорта должен превзойти объём продаж на внутреннем рынке.

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Соответственно, в РФ должны быть сосредоточены уникальные компетенции и технологические этапы в рамках международного взаимодействия. Кроме того, властям и производителям следует обеспечить трёхкратный рост доли электронной промышленности в ВВП.

Рабочим группа поставлена задача отработать мероприятия на практике в течение месяца. «Сегодня мы заслушали итоговые выступления от рабочих групп, образованных с целью отработки новой стратегии развития радио- и микроэлектроники, и определения того, насколько положение дел в отрасли соответствует заявленным целям и возможностям их достижения в нынешних условиях. На основе проведённой работы будет сделан наш с Дмитрием Чернышенко доклад премьер-министру, запланированный на апрель. Но могу сказать уже сейчас, что, несмотря на жесточайшие санкции, в том числе запрет на поставку в Россию полупроводников с фабрик Тайваня, у отрасли хороший потенциал для роста. И я буду выступать за беспрецедентные меры государственной поддержки отечественной радио- и микроэлектроники как в ближайшей перспективе, так и в долгосрочном горизонте стратегического планирования», — заявил в своем выступлении на мероприятии Юрий Борисов.

«Сейчас Минпромторгом формируется документация по федеральным проектам, направленным на развитие микроэлектроники. Они основываются на инициативах всех наших рабочих групп. В апреле драфты федеральных проектов будут представлены на рассмотрение и утверждение в Правительство. Ключевая цель — выйти на нацпроект по гражданской радиоэлектронике, актуальность которого в текущей ситуации вопросов не вызывает. При реализации федеральных проектов устанавливаются конкретные целевые показатели — сколько и каких продуктов планируется производить, на каких технологиях и с использованием какой компонентной базы, в какие сроки они будут построены или выпущены. При этом мы будем избегать проприетарного программного обеспечения. Все разработки отрасли, сделанные с господдержкой, должны принадлежать государству и быть в открытом доступе для авторизованных российских разработчиков», — отметил Дмитрий Чернышенко, добавив, что не исключает создания государственного репозитория такого рода разработок.

Что уже есть?

Проблемы с элементной базой микроэлектроники в нашей стране, как отметил в беседе с корреспондентом «Эксперта» заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, тянутся еще с хрущевских времен. По его словам, еще до ввода санкций многие чипы мы закупали через посредников.

Например, чипам предстоял довольно сложный трип, прежде чем они оказывались в России. Их из Китая на наш рынок заводили из некоторых стран СНГ. Очевидно, что такая ситуация имела место из-за того, что у китайских производителей имелись и имеются достаточно сложные взаимоотношения с разработчиками. Когда такие чипы «вскрываются», то выясняется, что они, по сути, они не китайские, а американские.

Между тем, текущие западные санкции, наложенные на импорт в Россию номенклатуры электронно-компонентной базы и оборудования для ее производства, как ранее сообщил «Эксперту» исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АПРЭ) Иван Покровский, являются болезненными для автомобильной промышленности и транспорта в целом, жилищно-коммунального хозяйства, информационной инфраструктуры и некоторые других отраслей экономики. Таким образом, временной люфт на раскачку у нашей страны практически отсутствует. Особенно, учитывая, что на создание, скажем, одного чипа с нуля могут уйти годы, а потребует оно огромных финансовых вложений.

Конечно, собственные наработки у российской электронной промышленности уже есть. В декабре прошлого года группа компаний «Микрон» представила возможности применения отечественного микроконтроллера МК32 АМУР, который, согласно сообщению компании, «при производстве устройств и приборов снизить зависимость от иностранной компонентной базы и лицензий».

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Также недавно «Эксперт» рассказывал, что по заказу Минпромторга Зеленоградский нанотехнологический центр и Центр коллективного пользования «Микросистемная техника и электронная компонентная база» при НИУ «Московский институт электронной техники» (ЦКП «МСТ и ЭКБ» МИЭТ) вплотную занялись разработкой необходимого для производства микроэлектроники оборудования. Однако чипы нам нужны не завтра, а вчера.

Что можно сделать?

В связи с этим АРПЭ на прошлой неделе обратилась к правительству с предложением скорректировать механизмы защиты интеллектуальной собственности для налаживания поставок электронной продукции и изменить в данной области таможенное законодательство. В документе, помимо прочего, содержится просьба исключить требования по подтверждению прав на указанные объекты, если правообладателями являются зарубежные компании или их представители в России.

Как сообщал «Интерфакс», в ближайшие месяцы АРПЭ предлагает создать кооперационно-логистические центры в странах, которые не поддерживают санкции против России, что позволит расширить контакты с зарубежными производителями компонентов из нейтральных государств и наладить переработку продукции. Можно предположить, что это станет прелюдией к собственному независимому производству и драйвером для него.

Очевидно, что такой шаг в свою очередь очень не понравится многим западным компаниям. Ведь дальше — только полный отказ от соблюдения прав на патенты. Однако учитывая грубое санкционное давление на РФ, переходящее в настоящую экономическую войну, особого смысла оглядываться на позицию бывших партнеров сейчас уже нет.



Хотелось бы надеяться, что при окончательном формировании правительством «беспрецедентных меры государственной поддержки» электронной промышленности будут использованы все возможности. Даже те, принятие которых в иной ситуации было немыслимо, а сейчас способно вызвать громкий международный резонанс.