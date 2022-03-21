Cтруктура «Ростеха» испытала комплекс для организации движения дронов в городских условиях

Входящая в госкорпорацию «Ростех» компания «Азимут» протестировала комплекс «Юпитер», предназначенный для организации движения беспилотных средств в условиях городской среды. Предполагается, что разработка будет востребована при перевозке грузов дронами и создании системы аэротакси.

Как сообщается на сайте госкорпорации, комплекс поддерживает функционал, необходимый для планирования полетов и их информационного обеспечения, а также для регистрации, учета, идентификации, авторизации, геозонирования, наблюдения и мониторинга. Кроме того, система будет выдавать оповещения в случае отклонения от маршрута и опасного сближения с объектами инфраструктуры либо другими летательными средствами.

«Решение основано на другой разработке компании "Азимут" — системе управления воздушным движением "Галактика". Платформа сертифицирована и используется в составе десятков авиационных диспетчерских центров в России и за рубежом. В частности, платформа применяется как базовое технологическое решение для управления опытным районом применения беспилотных авиационных систем "Купол" в Томской области», — отмечается в сообщении «Ростеха».

Ранее «Эксперт» писал о том, что ученые Пензенского госуниверситета разработали проект по использованию группы беспилотных летательных аппаратов для работы на местах возникновения чрезвычайных ситуаций. Сейчас исследователи работают над программным обеспечением под конкретный функционал дронов, среди которых дрон-эколог, оснащенный датчиками контроля окружающей среды и оборудованием для тушения небольшого очага возгорания. Чтобы повысить автономности работы дронов, ученые разрабатывают систему, позволяющую освободить оператора от рутинной работы по оценке данных. В состав гетерогенной группы дронов входят, помимо дрона-эколога, дрон медицинского назначения и дрон-поисковик — для поиска пострадавших под завалами. Сверхширокополосный радар, установленный на БПЛА, может по изменению посылаемого сигнала зарегистрировать биение сердца человека, что пригодится при разборе завалов в зоне ЧС.