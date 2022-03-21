Дмитрий Мазепин продал контрольный пакет в «Уралхиме»

Дмитрий Мазепин продал 52% в «Уралхиме», который контролирует компанию «Уралкалий».

«Дмитрий Мазепин перестал являться контролирующим лицом компании в результате продажи контрольного пакета (52% из ранее принадлежавших 100%) в ООО "Базовая химическая компания «Уралхим»", которое имеет право косвенно распоряжаться 100% голосующих акций компании», — говорится в сообщении пресс-службы «Уралкалия».

Также отмечается, что Мазепин ушел с должностей в органах управления «Уралхима», непосредственного акционера «Уралкалия». Таким образом, бизнесмен больше не контролирует «Уралкалий».

Предприниматель попал под санкции ЕС вместе с другими бизнесменами и представителями крупных российских госкомпаний. Помимо Мазепина в санкционном списке оказался его сын, автогонщик «Формулы-1» Никита Мазепин.

Компания «Уралхим» располагает мощностями по производству более 3 млн т аммиака, 3 млн т аммиачной селитры, 1,2 млн т карбамида и 1 млн т фосфорных и сложных удобрений в год, указывается на сайте компании. В 2020 году предприятие произвело 24,2% российской аммиачной селитры, 15,8% азотных удобрений, 15% аммиака, 13,4% карбамида и другие удобрения.

«Уралхим» контролирует «Уралкалий», который является одним из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы «Уралкалия» включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). В основном производственном подразделении компании работают более 12 тысяч сотрудников.

Чистая прибыль «Уралкалия» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2021 году составила 129,6 млрд рублей против убытка в 2,27 млрд рублей годом ранее. Выручка компании достигла 305,3 млрд рублей по сравнению с 195,22 млрд рублей в 2020 году, увеличившись на 56,4%. Валовая прибыль увеличилась на 86%, достигнув 249,8 млрд рублей. Объем производства составил 12,3 млн тонн хлористого калия; объем продаж — 12,0 млн тонн хлористого калия, отмечается на сайте компании.

Ранее «Эксперт» сообщал, что компания «Химактивинвест», подконтрольная «Уралхиму», стала победителем в ходе вторых торгов на покупку чуть более трети (32,02%) обыкновенных акций ПАО «Тольяттиазот» (ТоАз). Как отмечается в протоколе торгов, при стартовой цене 25,665 млрд рублей победитель предложил за пакет 25,85 млрд. Этот пакет стал вторым лотом в ходе продажи имущества бывшего главы совета директоров «Тольяттиазота» Сергея Махлая — 8 февраля победил также «Химактивинвест», предложивший за пакет 31,55 млрд рублей при стартовой цене 31,168 млрд. В итоге «Уралхим» консолидировал контроль над 70,76% обыкновенных акций ТоАза.