Джером Пауэлл обвалил американские ценные бумаги

Американские акции вчера попытались было продолжить рост предыдущей недели, ставшей для них лучшей с 2020 года — в начале торгов индексы прибавляли в пределах процента. В прошлую среду ФРС даже помогла ралли, состоявшемуся благодаря закрытию коротких позиций, открытых в ожидании подъема ставки. Но теперь рынок получил неприятный сюрприз. Председатель Джером Пауэлл выступил с заявлениями, которых от него никак не ждали.

Он пообещал принять весьма жесткие меры по борьбе с инфляцией, которая, по его словам, ставит под угрозу в остальном сильное восстановление экономики.

«Рынок труда очень силен, а инфляция слишком высока», — заявил глава ФРС, выступая на ежегодной конференции Национальной ассоциации экономики бизнеса (National Association for Business Economics, NABE). Повышение процентных ставок продолжится до тех пор, пока инфляция не окажется под контролем, пообещал он.

«Мы предпримем необходимые шаги, чтобы обеспечить возвращение к ценовой стабильности, — сказал Пауэлл. — В частности, если мы придем к выводу, что целесообразно действовать более агрессивно, повышая ставку по федеральным фондам более чем на 25 базисных пунктов на собрании или собраниях, мы это сделаем. И если мы определим, что нам нужно ужесточение сверх обычных уровней “нейтральности” и занять более ограничительную позицию, мы это тоже сделаем».

В США принято считать, что «нейтральный» уровень ставки, не ускоряющий и не замедляющий экономику, находится около 2,4%. Ранее ожидалось, что в 2023 году ставка достигнет 2,8%, тем самым немного превысив его. Но из риторики Джерома Пауэлла можно сделать вывод, что превышение окажется заметно больше.

Это не говоря о том, что сейчас состояние экономики США отличается от того, в каком оно пребывало в последние десятилетия. «Великая отставка» (Great Resignation — массовый добровольный уход американцев с работы) резко изменила ситуацию на рынке труда. Множественные разрывы цепочек поставок во время пандемии, а теперь и по ходу развития ситуации вокруг Украины и антироссийских санкций, разгоняют инфляцию, которая находится на невиданном за 40 лет уровне. И нейтральная ставка на деле может оказаться выше.

При этом максимальная с января 1982 года инфляция (7,9%) не оставляет ФРС особого выбора, учитывая ее двойной мандат — стабильность цен и полная занятость. На эту двойственность и намекал Пауэлл, говоря об отличной ситуации на рынке труда и посредственной — с инфляцией. Регулятор и так тянул с жесткими мерами очень долго, вызывая упреки в том, что он отстал от кривой и, возможно, уже безнадежно: ужесточая политику при такой инфляции можно добиться замедления не только ее, но и экономики. Стагфляция — сценарий, который многие инвесторы сегодня рассматривают всерьез.

Джером Пауэлл и раньше заявлял, что большая часть инфляционного давления связана последствиями пандемии — в частности, с возросшим спросом на товары по сравнению с услугами и недостаточным предложением. Сейчас он это повторил, но признал, что чиновники ФРС и многие экономисты сильно недооценили, как долго это продлится. И это теперь вызывает у него серьезные опасения, равно как и долгосрочные последствия разрывов цепочек поставок, связанных с событиями на Украине.

«В обычное время, когда занятость и инфляция близки к нашим целям, денежно-кредитная политика учитывала бы кратковременный всплеск инфляции, связанный с ценовыми шоками на товарных рынках, — сказал он. — Однако возрастает риск того, что продолжительный период высокой инфляции может привести к нежелательному повышению долгосрочных ожиданий, что подчеркивает необходимость оперативных действий Комитета, которые я уже описал».

Первой реакцией рынков на это выступление было падение всех ценных бумаг. Основные американские фондовые индексы ушли в «красную зону». Доходности казначейских бумаг США переписали многолетние максимумы. Так, эталонные U.S. 10 Year Treasury достигли 2,308% — уровень начала июня 2019 года.

Затем прошла небольшая положительная коррекция, но бумаги остались в заметном минусе и речи о продолжении ралли на «медвежьем рынке» уже не шло.

«Теперь мы видим более высокий риск того, что ФРС затормозит экономику, поскольку она, возможно, загнала себя в угол», — пояснил Bloomberg руководитель отдела маркетинговых исследований BlackRock Investment Institute Жан Буавен.